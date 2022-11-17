Политический заказ: в РФ отреагировали на вердикт Гаагского суда по делу МН17

В Министерстве иностранных дел заявили о том, что не признают решение суда о признании виновными в гибели пассажиров малайзийского самолета россиян Игоря Гиркина и Сергея Дубинского.

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В МИД РФ не считают беспристрастным вердикт суд в Гааге в рамках уголовного процесса о сбитом самолете, который выполнял рейс МН17. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

"В его основе лежал политический заказ на подкрепление продвигаемой Гаагой и ее соратниками по Совместной следственной группе версии о причастности России к трагедии", — говорится в сообщении профильного министерства.

В МИДе подчеркнули, что сожалеют, что суд Гааги якобы пренебрег принципами беспристрастного правосудия по делу MH17 в угоду политической конъюнктуре.

Заметим, что несколько ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил о том, что РФ не выдаст Нидерландам виновных в катастрофе рейса МН17.

Причина в том, что Конституция РФ устанавливает прямой запрет на выдачу граждан России иностранным государствам.

"Именно поэтому ни один, ни второй осужденный не будут выданы", — резюмировал он.

Вердикт Гаагского суда по делу MH17: как отреагировала Украина

Президент Украины Владимир Зеленский назвал важным решение Гаагского суда, который вынес первые вердикты виновным в катастрофе нидерландского лайнера MH17 в 2014 году.

"Важное решение суда в Гааге. Первые вердикты виновным в катастрофе MH17. Но нужно, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики, потому что ощущение безнаказанности ведет к новым преступлениям. Должны развеять эту иллюзию. Наказание за все российские зверства — и прошлые, и нынешние — будет неизбежным", — написал президент.

Напомним, Гаагский суд 17 ноября признал виновным в крушении боинга MH17 российского боевика Игоря Гиркина (Стрелкова) и двух его подчиненных. Их заочно приговорили к пожизненному лишению свободы.

Кроме того, судья Хендрик Стейнхейс вынес вердикт о выплате родственникам жертв катастрофы MH17. Игорь Гиркин и его "подчиненные" — Сергей Дубинский и Леонид Харченко — должны выплатить родственникам погибших в авиакатастрофе €16 млн.