"Це вкрай розчарує Гаагу": Росія оскаржила рішення про збитий малайзійський Boeing 777

У травні Міжнародна організація цивільної авіації визнала РФ винною у катастрофі рейсу MH17. У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що висновок був складений заздалегідь, а їхні аргументи відкидали і перекручували.

Росія оскаржила у Міжнародному суді ООН "безпідставне рішення" Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) про свою відповідальність за авіакатастрофу, що сталася 17 липня 2014 року. У МЗС РФ 18 вересня заявили, що тези рішення "підганялися під заздалегідь складений висновок", а їхні аргументи "геть відкидалися або перекручувалися". Окрім того, росіяни поскаржились на порушення процедури і ухвалення рішення "виключно з кон'юнктурних політичних мотивів".

"Всупереч вимогам резолюції Ради Безпеки ООН 2166 Рада ІКАО не вважала за потрібне проводити повне, ретельне і незалежне міжнародне розслідування обставин катастрофи, взявши на віру вельми сумнівні результати технічного і кримінального розслідувань під егідою зацікавленої сторони – Нідерландів, спираючись на підтасовані "факти", надані головним чином ще однією зацікавленою стороною – Україною", — підкреслили у міністерстві.

Зазначається, що РФ оскаржила рішення на підставі юрисдикції, фактології та "фатальних" порушень процедури. При цьому у МЗС наголосили, що сам факт оскарження не означає легітимізацію або визнання будь-яких "нікчемних" актів Ради ІКАО у цій справі. Росіяни повідомили, що розраховують на неупереджений підхід Міжнародного суду ООН.

"Після трагічних подій з рейсом MH17 минуло вже понад 11 років. Однак, судячи з усього, в цілях пошуку правди ще належить пройти великий шлях. Оскільки рішення Ради ІКАО оскаржено, воно не набрало чинності. Це, безсумнівно, зараз вкрай розчарує Гаагу і Канберру, які вже встигли вимагати від російської сторони компенсації з посиланнями на результат псевдоюридичної діяльності Ради ІКАО і, ймовірно, приготувалися до "очорнення" Росії на 42-й сесії Асамблеї ІКАО, яка розпочнеться 23 вересня в Монреалі", — заявили у російському МЗС.

У міністерстві додали, що Росія "буде домагатися істини" відповідно до міжнародного права і зобов'язань за Статутом ООН.

Рішення ІКАО щодо катастрофи рейсу MH17: деталі

12 травня шляхом голосування членів Ради ІКАО було постановлено, що РФ відповідальна за те, що над Донецькою областю був збитий пасажирський літак Boeing 777, який виконував рейс МН17. Позов проти країни за авіакатастрофу 17 липня 2014 року подали Нідерланди й Австралія.

"Я вітаю рішення Ради ІКАО, в першу чергу для родичів жертв рейсу MH17. Рішення не може зняти їхнє горе та страждання, але це важливий крок до пошуку істини, справедливості та обліку всіх жертв рейсу MH17 та їхніх родичів. Крім того, це рішення є чітким сигналом міжнародній спільноті про те, що держави не можуть порушувати міжнародне право без наслідків", — заявляв міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп.

Рада ІКАО постановила, що РФ порушила Чиказьку конвенцію про міжнародну цивільну авіацію. Цей документ забороняє 193 країнам, пов'язаним зі спеціалізованою організацією ООН, використовувати зброю проти цивільних літаків під час польоту.

Нагадаємо, 9 липня також Росію визнав винною у катастрофі рейсу MH17 Європейський суд з прав людини. Внаслідок влучання протиракети з ЗРК, впав літак Boeing-777 і загинули 298 осіб.

Розслідувачі Bellingcat 16 травня повідомляли, що причетним до авіакатастрофи може бути генерал Олег Салюков, який командував парадом на честь дня перемоги на Красній площі цього року й був звільнений з Сухопутних військ РФ через наближення свого 70-річчя.