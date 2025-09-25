Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины
На Запорожском направлении сбит российский самолет Су-34, — ВСУ
В Воздушных силах ВС Украины сообщили, что вражеский российский истребитель Су-34 был сбит на Запорожском направлении.
Около 04.00 25 сентября 2025 года на Запорожском направлении сбит российский самолет Су-34, который осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, с применением управляемых авиабомб, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
