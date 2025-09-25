"Ситуація критична": росіяни отримали можливість "бити всім" по Куп'янську, — МВА (відео)

У Куп'янську на Харківщині триває контрдиверсійна операція, ЗСУ зачищають кожен будинок. Голова міської військової адміністрації Андрій Беседін розповів, що ворог застосовує усе озброєння яке має, повністю зруйнував інфраструктуру та контролює з неба усі логістичні шляхи.

"Ситуація критична. І крім тих ДРГ, які просочилися або просочуються місто, ворог здійснює масовані обстріли безпосередньо міста та території громади. Близькість фронту дозволяє бити всім", — зазначив начальник Куп’янської МВА в ефірі телемарафону 25 вересня.

Він уточнив, що по Куп'янську б'ють з танків, мінометів, артилерії та РСЗВ. На територію громади щодня скидають КАБи, а на мирних мешканців і цивільні авто "чатують" FPV-дрони на оптоволокні, на які не впливають засоби РЕБ.

"На підступах до міста, всередині міста всі логістичні шляхи контролюються, на жаль, FPV-дронами ворога", — підкреслив Беседін.

З його слів, Сили оборони зачищають кожну вулицю й кожен будинок від диверсантів. Ця операція — вкрай небезпечна, адже за кожним кутком можуть бути засідки, замінування й розтяжки. Голова держадміністрації зазначив, що у Куп’янську зараз "вкрай важко".

Станом на 25 вересня залишаються 680 цивільних жителів на правобережжі міста і 1660 — на території громади, які відмовляються від евакуації. Окрім того, що вони наражають себе на небезпеку, такі люди заважають роботі ЗСУ. Тих, хто дає згоду, нині вивозять військові, адже волонтери й поліціянти робити цього вже не можуть.

За цей місяць евакуювали понад 200 осіб. Беседін пояснив, що у Куп'янську повністю відсутня інфраструктура: світла, води, газу, мобільного зв'язку й соціальних послуг немає. Місцева влада вже не має змоги завезти гуманітарну допомогу чи будівельні матеріали, а викликати "швидку" у разі раптового, наприклад, серцевого нападу вже неможливо. Чиновник наголосив, що єдиний вихід — це евакуація, адже допомогти містянам ніяк не можуть.

"Вся підтримка буде надана у Харкові, у більш безпечному місті. Всі умови створені — і безплатні місця компактного проживання, які обладнані всім необхідним, виплати міжнародних фондів — 10,5 тисяч гривень кожному, хто евакуюється; центр підтримки куп’янчан, медичний центр", — запевнив він.

Голова МВА пообіцяв, що усі, хто погодиться виїхати, отримають повний спектр підтримки. Він зазначив, що більшість тих, хто залишається у Куп'янську — це пенсіонери, маломобільні люди.

Беседін додав, що наразі Куп’янськ — це "нуль", і закликав жителів громади триматися разом, поки повернутися додому неможливо.

Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов повідомив, що для ЗС РФ важлива не стільки окупація самого Куп’янська, як захоплення логістичного хабу Куп'янськ-Вузловий, розташованого на відстані 7-8 кілометрів від міста.