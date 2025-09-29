Вернулись с трофеями: как ССО и ГУР провели спецоперацию на территории РФ (видео)

Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны проникли на территорию Российской Федерации, несмотря на колючую проволоку и датчики движения. Выполнив задание, бойцы вернулись с трофеями.

Во время спецоперации в тылу ВС РФ украинские военные обезвредили трех российских солдат, рассказали в Telegram-канале Сил спецопераций. На видео с места событий показали детали боя, который состоялся в лесу в неуказанном регионе РФ. После этого бойцы ССО и ГУР вернулись, прихватив с собой документы россиян, их оружие и датчики движения, которые не отреагировали на появление украинцев.

В заметке командования указано, что спецзадание выполнили бойцы 73-го морского центра ССО и ГУР. Украинцы тайно перебрались на российскую территорию, перерезав колючую проволоку, которая опутывала линию границы, видим на видео. Кроме того, им удалось прямо с дерева снять датчик движения, который должен был бы их обнаружить, но не обнаружил. Следующие кадры записи — вспышки и стрельба в полной темноте: слышно, как один из украинцев говорит об обезвреживании трех россиян. Следующий кадр — фото документов солдата ВС РФ: контрактника из Томска, которому оставалось два месяца до демобилизации.

Кроме обезвреживания солдат ВС РФ, бойцы захватили трофеи, говорится в сообщении. Трофеи — документы и оружие погибших и датчики движения с границы.

"Навели шороху в тылу противника. Боевая группа провела специальную разведку в одной из областей РФ. В результате слаженных действий спецназовцев были уничтожены трое военнослужащих РФ и их транспорт", — указано в заметке ССО.

Командование не указало, когда и где состоялась спецоперация на российской территории. Зелень на видео показывает, что события произошли, вероятно, летом или в первые дни сентября.

Спецоперации в тылу — детали

Отметим, Фокус писал о других спецоперациях, которые состоялись на территории РФ. Об одной из них стало известно 26 сентября. В канале Сил специальных операций ВСУ опубликовали фото ракетных комплексов и техники 448-й ракетной бригады РФ в Курской области. Указывается, что удалось повредить одну установку "Искандер", пять транспортно-заряжающих машин типа 9Т250 и ЗРК "Панцирь-С1", который прикрывал объект.

Напоминаем, 9 сентября источники Фокуса сообщили, что ГУР провело спецоперацию в Саратовской области РФ и подорвало оборудование на магистральном нефтепроводе "Куйбышев-Лисичанск".