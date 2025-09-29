Повернулись з трофеями: як ССО та ГУР провели спецоперацію на території РФ (відео)

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони проникли на територію Російської Федерацію, попри колючий дріт та датчики руху. Виконавши завдання, бійці повернулись з трофеями.

Related video

Під час спецоперації в тилу ЗС РФ українські військові знешкодили трьох російських солдатів, розповіли в Telegram-каналі Сил спецоперацій. На відео з місця подій показали деталі бою, який відбувся в лісі у невказаному регіоні РФ. Після цього бійці ССО та ГУР повернулись, прихопивши з собою документи росіян, їхню зброю та датчики руху, які не відреагували на появу українців.

У дописі командування вказано, що спецзавдання виконали бійці 73-го морського центру ССО та ГУР. Українці таємно перебрались на російську територію, перерізавши колючий дріт, який обплутував лінію кордону, бачимо на відео. Крім того, їм вдалось прямо з дерева зняти датчик руху, який мав би їх виявити, але не виявив. Наступні кадри запису — спалахи та стрілянина у повній темряві: чути, як один з українців каже про знешкодження трьох росіян. Наступний кадр — фото документів солдата ЗС РФ: контрактника з Томська, якому залишалось два місяці до демобілізації.

Крім знешкодження солдатів ЗС РФ, бійці захопили трофеї, ідеться у повідомленні. Трофеї — документи та зброя загиблих та датчики руху з кордону.

"Навели шороху в тилу противника. Бойова група провела спеціальну розвідку в одній з областей РФ. В результаті злагоджених дій спецпризначенців були знищені троє військовослужбовців РФ та їхній транспорт", — вказано у дописі ССО.

Командування не вказало, коли й де відбулась спецоперація на російській території. Зелень на відео показує, що події відбулись, ймовірно, влітку або у перші дні вересня.

Спецоперації в тилу — деталі

Зазначимо, Фокус писав про інші спецоперації, які відбулись на території РФ. Про одну з них стало відомо 26 вересня. У каналі Сил спеціальних операцій ЗСУ опублікували фото ракетних комплексів та техніки 448-ї ракетної бригади РФ у Курській області. Вказується, що вдалось пошкодити одну установку "Искандер", п’ять транспортно-заряджаючих машин типу 9Т250 та ЗРК "Панцир-С1", що прикривав об’єкт.

Нагадуємо, 9 вересня джерела Фокуса повідомили, що ГУР провело спецоперацію у Саратовській області РФ та підірвало устаткування на магістральному нафтопроводі "Куйбишев-Лисичанськ".