"Так, це ми": ССО знищили "Іскандери" та пошкодили "Панцирь С-1" у Курській області (фото)

Українські Сили спеціальних операцій знищили ракетні комплекси та техніку 448-ї ракетної бригади РФ у Курській області. Ураження відбулося на території колишньої птахофабрики Шумаково, де зберігалися ОТРК "Іскандер".

За даними офіційного телеграм-каналу ССО ЗСУ, 9 серпня 2025 року українські спецпідрозділи провели точкову операцію проти ангара 448-ї ракетної бригади імені С. П. Непереможного, де знаходилися оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер".

Внаслідок ударів було знищено п’ять транспортно-заряджаючих машин типу 9Т250, одну пускову установку "Іскандер", а також уражено зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1", що прикривав об’єкт. Крім того, зруйновано склади та низку автомобільної техніки.

Сили спеціальних операцій підкреслюють, що продовжують проводити асиметричні та точкові дії, спрямовані на стримування ворога.

ССО знищили ракетні комплекси та техніку 448-ї ракетної бригади РФ Фото: Генштаб ЗСУ

Цю інформацію також підтвердили у Генштабі ЗСУ та написали на своїй сторінці в Facebook: "Сили оборони України продовжують завдавати асиметричних та чутливих дій з метою припинення агресії російської федерації проти України. Далі буде".

Як зазначило медіа New Voice, російський Telegram-канал "Досьє Шпиона" повідомив про знищення кількох машин комплексу "Іскандер" на полігоні Молькіно в серпні, але супутникові знімки показують, що удари були в Курській області біля села Шумаково. Журналісти припускають, що канал може бути пов’язаним із російськими спецслужбами та мав на меті приховати справжнє місце удару.

Раніше Фокус писав, цитуючи головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, що за останні два місяці українські війська знищили 85 стратегічно значущих об’єктів на території Росії, з яких 33 становили військові цілі, а інші — підприємства оборонної промисловості.

Окрім цього, вночі 26 вересня дрони вдарили по Афіпському нафтопереробному заводу, який розташовується у Краснодарському краю РФ. Внаслідок ураження на НПЗ спалахнула масштабна пожежа.