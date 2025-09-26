Дрони атакували один з найбільших НПЗ на півдні РФ (відео)

У ніч на 26 вересня дрони долетіли до Краснодарського краю РФ та вдарили по Афіпському нафтопереробному заводу, який там розташовується.

Внаслідок ураження на НПЗ спалахнула масштабна пожежа, видно з відео, оприлюдненого телеграм-каналом "Exilenova+".

"Попередньо Сили Оборони України ударними БПЛА уразили Афіпський НПЗ у Краснодарському краї", — йдеться у повідомленні.

Саме ураження відбулось близько 2-ї ночі за київським часом.

Зазначимо, що Афіпський НПЗ — це великий російський нафтопереробний завод, розташований поблизу селища Афіпський у Краснодарському краї, з проєктною потужністю переробки 6,25 мільйонів тонн нафти на рік. Він входить до групи "Сафмар" і є одним із найбільших на півдні Росії, випускаючи бензин та дизельне пальне.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв наразі не коментував ураження Афіпського НПЗ.

На момент публікації матеріалу українська сторона також не коментувала удару по цьому нафтопереробному заводу.

Нагадаємо, у ніч на 20 вересня дрони розбомбили російський НПЗ за 450 км від кордону з Україною.

18 вересня Сили оборони України атакували нафтохімічний комплекс у Башкортостані.