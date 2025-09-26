ЗСУ за два місяці уразили 85 ключових об'єктів Росії, — Сирський

За останні два місяці Збройні сили України успішно уразили 85 важливих об’єктів на території Росії, серед яких 33 — безпосередньо військові цілі, а решта — підприємства оборонно‑промислового комплексу.

Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час зустрічі з представниками ЗМІ, передає видання "Інтерфакс-Україна". Зокрема, він зазначив, що з-поміж 85 уражених цілей 33 складаються з військових об’єктів — баз, складів, арсеналів, аеродромів та літаків на стоянках. Ще 52 цілі — це підприємства оборонно-промислового комплексу, які виробляють зброю, боєприпаси, бойові частини, двигуни, ракетне паливо та дрони, що щоденно використовувалися проти України.

Сирський підкреслив, що ефективність програми DeepStrike підтверджена не лише українськими фахівцями, а й міжнародними партнерами.

"Результати вам відомі. Це – паливна криза на території Росії, яка безпосередньо впливає на логістику та забезпечення її армії. Можливості воєнно-промислового комплексу противника істотно знижено – і ми бачимо це на полі бою", — зазначив Сирський.

Він додав, що втрати виробничих потужностей і військових цілей істотно знизили спроможності ворога на полі бою. Через це російський флот змушений залишатися в базах у Новоросійську й виходити в море переважно для коротких ракетних ударів, а тактичну авіацію відтягнуто на значні відстані від фронту.

Окрім цього Сирський сказав, що ЗСУ нарощують підрозділи DeepStrike та одночасно покращують їхню роботу та систему командування, щоб підвищити ефективність.

Нагадаємо, що цієї ночі, 26 вересня, дрони вдарили по Афіпському нафтопереробному заводу, який розташовується у Краснодарському краю РФ. Внаслідок ураження на НПЗ спалахнула масштабна пожежа.

Також Фокус писав, що українські розвідники повторно атакували військовий аеродром "Кача" у тимчасово окупованому Криму: спецпідрозділ ГУР МО "Примари" знищив два транспортні літаки Ан‑26 та вразив дві берегові радіолокаційні станції