ВСУ за два месяца поразили 85 ключевых объектов России, — Сырский

За последние два месяца Вооруженные силы Украины успешно поразили 85 важных объектов на территории России, среди которых 33 — непосредственно военные цели, а остальные — предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский во время встречи с представителями СМИ, передает издание "Интерфакс-Украина". В частности, он отметил, что из 85 пораженных целей 33 состоят из военных объектов — баз, складов, арсеналов, аэродромов и самолетов на стоянках. Еще 52 цели — это предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые производят оружие, боеприпасы, боевые части, двигатели, ракетное топливо и дроны, которые ежедневно использовались против Украины.

Сырский подчеркнул, что эффективность программы DeepStrike подтверждена не только украинскими специалистами, но и международными партнерами.

"Результаты вам известны. Это — топливный кризис на территории России, который непосредственно влияет на логистику и обеспечение ее армии. Возможности военно-промышленного комплекса противника существенно снижены — и мы видим это на поле боя", — отметил Сырский.

Он добавил, что потери производственных мощностей и военных целей существенно снизили возможности врага на поле боя. Из-за этого российский флот вынужден оставаться в базах в Новороссийске и выходить в море преимущественно для коротких ракетных ударов, а тактическая авиация оттянута на значительные расстояния от фронта.

Кроме этого Сырский сказал, что ВСУ наращивают подразделения DeepStrike и одновременно улучшают их работу и систему командования, чтобы повысить эффективность.

Напомним, что этой ночью, 26 сентября, дроны ударили по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу, который располагается в Краснодарском крае РФ. В результате поражения на НПЗ вспыхнул масштабный пожар.

Также Фокус писал, что украинские разведчики повторно атаковали военный аэродром "Кача" во временно оккупированном Крыму: спецподразделение ГУР МО "Призраки" уничтожило два транспортных самолета Ан-26 и поразило две береговые радиолокационные станции