Аэродромы РФ беззащитны: как "Призраки" уничтожали российские самолеты на авиабазе в Крыму (фото)

Украинские разведчики осуществили повторный удар по военному аэродрому "Кача" во временно оккупированном Крыму. Спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" поразило две береговые радиолокационные станции и уничтожило два военно-транспортных самолета Ан-26.

По информации украинского военного портала Defence Express, на обнародованных видеокадрах зафиксированы удары по береговой РЛС МР-10М1 "Мыс М1" и еще одной станции мониторинга надводной обстановки, а также уничтожение двух Ан-26, один из которых полностью сгорел. Хотя ГУР МОУ не раскрыл место проведения операции, анализ видео с пролетом над городом позволяет идентифицировать авиабазу "Кача".

"Призраки" уничтожили два самолета на авиабазе в Крыму Фото: Скриншот відео ГУР

Аналитики объясняют, что это уже второй рейд на этот же аэродром, где несколькими днями ранее были поражены два самолета-амфибии Бе-12, находящихся на вооружении 318-го отдельного смешанного авиаполка Черноморского флота РФ. На одном из кадров с поражением Ан-26 также видно Бе-12 с характерными признаками — крылом типа "чайка" и верхним расположением двигателей на поплавках.

В результате операции "Примары" снова нанесли потери авиации противника на этой базе. На видео не зафиксировано никакой работы систем ПВО, хотя аэродром продолжает функционировать — это подтверждает уничтоженный Ан-26, который горел после удара и был заправлен топливом.

"Таким образом "Призраки" снова наведались к тому же вражескому аэродрому в оккупированном Крыму и успешно поразили еще пару самолетов. При этом внимание привлекает то, что никакой работы средств ПВО на видео не зафиксировано в обоих случаях. А этот военный аэродром точно не заброшен, потому что на видео зафиксировано, что один из Ан-26 пылает после удара, то есть был заправлен. И найти этому объяснение, кроме нехватки средств ПВО у врага трудно", — говорится в материале.

Также на кадрах видно, что оператор дрона имел выбор между поражением Бе-12, вертолета Ми-8 и Ан-26, однако удар был осуществлен именно по военно-транспортному самолету.

Напомним, что в ночь на 23 сентября ВСУ поразили два российских самолета на аэродроме "Кача" и ряд нефтяных объектов в России. Также под прицелом оказались диспетчерские станции "8-Н" в Брянской области и "Самара" в Самарской, обрабатывающие нефть для экспорта Urals. На обоих объектах зафиксированы пожары, их значение для обеспечения российской армии нефтепродуктами является стратегическим.

Кроме этого, Фокус писал, что в ночь на 24 сентября украинские дроны поразили нефтеперекачивающие станции в Волгоградской области, вызвав пожары и повреждения оборудования, зданий и транспортных средств.