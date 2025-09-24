ВСУ атаковали несколько нефтяных объектов в Волгоградской области, — росСМИ

В ночь на 24 сентября украинские беспилотники нанесли серию ударов по нефтеперекачивающим станциям в Волгоградской области, вызвав пожары и повреждения инфраструктуры. В результате атак пострадали административные здания, транспортные средства и оборудование для перекачки нефти.

По данным российского медиа ASTRA и источников в экстренных службах региона, всего в ночных операциях участвовали 24 беспилотника. Несколько дронов упали на территории нефтеперекачивающей станции "Зензеватка", что вызвало возгорание административного здания и нескольких вспомогательных объектов. Кроме этого, под огонь попала часть оборудования для перекачки нефти, два трактора и несколько автомобилей, находившихся на территории станции.

Одновременно 13 дронов атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛДПС) "Кузьмичи" в Городищенском районе. По сообщениям источников, в результате ударов повреждены административное здание станции и несколько автомобилей на парковке.

Еще четыре беспилотника упали вблизи станции "Тынгута" в Светлоярском районе, где огонь охватил травяной покров вокруг объекта. Кроме того, дроны совершали попытки атаковать ЛДПС "Ефимовка" в Котовском районе, однако сведений о серьезных повреждениях там пока нет.

"Все атакованные станции входят в магистральную систему "Транснефть-Приволжье"", — говорится в публикации.

Также ASTRA подтвердило наличие огня на территории станций "Зензеватка" и "Кузьмичи", ссылаясь на спутниковые данные сервиса NASA FIRMS.

В Генштабе ВСУ подтвердили удары по ключевой энергетической инфраструктуре РФ

Стоит заметить, что Генштаб ВСУ сообщил о серии ударов по стратегическим объектам на территории России, направленных на ослабление ее военно-экономического потенциала.

В частности, в ночь на 24 сентября украинские подразделения попали по нефтеперерабатывающему предприятию "Газпром Нефтехим-Салават" в Башкортостане. Поражена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, на заводе продолжается пожар. Предприятие обрабатывало до 10 млн тонн нефти в год и является ключевым производителем жидкого ракетного топлива в России.

Также атакованы важные объекты в Волгоградской области. Огонь охватил нефтеперекачивающую станцию "Кузьмичи-1", которая транспортирует нефть в южные регионы РФ, и станцию "Зензеватка", обслуживающую магистральный трубопровод "Куйбышев-Тихорецк".

Кроме того, украинские подразделения поразили производство беспилотников в Валуйках (Белгородская область). От удара произошел пожар, имевший целью снизить боевые способности противника. Степень повреждений уточняется.

Напомним, что 24 сентября неизвестные БПЛА и морские дроны атаковали город Новороссийск в Краснодарском крае РФ. Очевидцы зафиксировали попадания по портовой инфраструктуре, в некоторых домах выбиты стекла.

Впоследствии, губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в Новороссийске произошла мощная атака возле гостиницы, во время которой сгорели семь домов и повредили около 20 автомобилей. Предварительно погибли два человека, а еще трое получили ранения.