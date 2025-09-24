ЗСУ атаковали кілька нафтових об'єктів у Волгоградській області, — росЗМІ

В ніч на 24 вересня українські безпілотники завдали серії ударів по нафтоперекачувальних станціях у Волгоградській області, спричинивши пожежі та пошкодження інфраструктури. В результаті атак постраждали адміністративні будівлі, транспортні засоби та обладнання для перепомпування нафти.

За даними російського медіа ASTRA та джерел в екстрених службах регіону, загалом у нічних операціях брали участь 24 безпілотники. Кілька дронів впали на території нафтоперекачувальної станції "Зензеватка", що викликало займання адміністративної будівлі та кількох допоміжних об’єктів. Окрім цього, під вогонь потрапила частина обладнання для перепомповування нафти, два трактори та декілька автомобілів, що перебували на території станції.

Одночасно 13 дронів атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛДПС) "Кузьмичи" у Городищенському районі. За повідомленнями джерел, внаслідок ударів пошкоджені адміністративна будівля станції та кілька автомобілів на парковці.

Ще чотири безпілотники впали поблизу станції "Тингута" у Светлоярському районі, де вогонь охопив трав’яний покрив навколо об’єкта. Окрім того, дрони здійснювали спроби атакувати ЛДПС "Єфимовка" в Котовському районі, проте відомостей про серйозні пошкодження там поки немає.

"Усі атаковані станції входять до магістральної системи "Транснефть-Приволга"", — йдеться в публікації.

Також ASTRA підтвердило наявність вогню на території станцій "Зензеватка" та "Кузьмичи", посилаючись на супутникові дані сервісу NASA FIRMS.

У Генштабі ЗСУ підтвердили удари по ключовій енергетичній інфраструктурі РФ

Варто зауважити, що Генштаб ЗСУ повідомив про серію ударів по стратегічних об’єктах на території Росії, спрямованих на послаблення її воєнно-економічного потенціалу.

Зокрема, в ніч на 24 вересня українські підрозділи влучили по нафтопереробному підприємству "Газпром Нефтехім-Салават" у Башкортостані. Уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6, на заводі триває пожежа. Підприємство обробляло до 10 млн тонн нафти на рік і є ключовим виробником рідкого ракетного палива в Росії.

Також атаковано важливі об’єкти у Волгоградській області. Вогонь охопив нафтоперекачувальну станцію "Кузьмичи-1", яка транспортує нафту в південні регіони РФ, та станцію "Зензеватка", що обслуговує магістральний трубопровід "Куйбишев-Тихорецк".

Крім того, українські підрозділи уразили виробництво безпілотників у Валуйках (Бєлгородська область). Від удару сталася пожежа, що мала на меті знизити бойові спроможності противника. Ступінь пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, що 24 вересня невідомі БПЛА та морські дрони атакували місто Новоросійськ у Краснодарському краї РФ. Очевидці зафіксували влучання по портовій інфраструктурі, у деяких будинках вибито скло.

Згодом, губернатор регіону Веніамін Кондратьєв повідомив, що у Новоросійську сталася потужна атака біля готелю, під час якої згоріли сім будинків і пошкодили близько 20 автомобілів. Попередньо загинули двоє людей, а ще троє отримали поранення.