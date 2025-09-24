Атака на Новоросійськ: БПЛА вдарив по офісу Каспійського трубопровідного консорціуму, є загиблі (відео)

Офіс Каспійського трубопровідного консорціуму випробував міць БПЛА. Потужностями компанії транспортується російська нафта на світовий ринок.

Ударні дрони відвідали місто Новоросійськ у Краснодарському краї РФ, де базується Чорноморський флот. РосЗМІ повідомляють про пошкодження офісу Каспійського трубопровідного консорціуму.

Міжнародний проєкт Росії, Казахстану і великих нафтових компаній транспортує нафту із Західного Казахстану і Росії до терміналу під Новоросійськом. Далі нафта йде вже на світовий ринок.

Поранено двох співробітників компанії, їх відвезли на швидкій з офісу, а інших евакуювали, повідомляє Mash.

Станом на 15:09 у місті дали сигнал тривоги через загрозу атаки БПЛА. Небезпеку атаки безекіпажних катерів оголосили в Геленджику, вихід у море закрито. Ліквідація цілей у Новоросійську триває.

Атака по Новоросійську: пошкодження в місті

Губернатор регіону Веніамін Кондратьєв заявляє, що Новоросійськ зазнав "жахливої атаки", і епіцентр удару був поблизу готелю в місті. Горять сім будинків, 20 машин пошкоджено.

За попередньою інформацією відомо про двох загиблих, ще три людини постраждали. Пошкоджень зазнали п'ять житлових будинків, зокрема багатоквартирні, а також будівля готелю. У Новоросійську введено режим надзвичайної ситуації.

"Прошу новоросійців зберігати спокій, дотримуватися заходів безпеки і, за можливості, залишатися вдома", — радить чиновник.

Про атаку на Новоросійськ стало відомо ще вдень 24 вересня, невідомі БПЛА і морські дрони завдавали ударів по цілях. У ЗМІ писали про знищення "п'яти українських безекіпажних катерів, які атакували берегову лінію".

Нагадаємо, на морських навчаннях у Португалії українські військові показали можливості морського дрона Magura v7.2. Турель для кулемета у катера стала ближчою до носової частини.

Також 22 вересня стали відомі характеристики підводного дрона "Толока", він доставить тонну вибухівки на відстань 2 000 км.