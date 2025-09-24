Вибухи в Новоросійську: дрони атакують базу Чорноморського флоту РФ (відео)

Місто Новоросійськ у Краснодарському краї РФ "відвідали" невідомі БПЛА і морські дрони, вибухи бачили в різних районах.

Related video

Один із безекіпажних катерів (БЕК) не доплив буквально кілька сотень метрів до цілі в Новоросійську. Відео ураження цілей представила команда OSINT-аналітиків "Exilenova+".

Раніше в місті було оголошено тривогу через загрозу атаки БЕК і безпілотників. На одному з відео показано, як по БЕКу намагаються влучити військові, але він все ж таки прямує до цілі.

Очевидці фіксують влучання по портовій інфраструктурі, у деяких будинках вибито скло.

"Рух почався на Новоросійській військово-морській базі Чорноморського флоту РФ. Російське ППО намагається відбиватися, але виходить не дуже", — повідомив паблік "Кримський вітер".

Усі служби приводили в стан максимальної готовності, пожежники прослідували в бік набережної.

"Прошу зберігати спокій, дотримуватися заходів безпеки і пройти в укриття", — звернувся до росіян мер міста Андрій Кравченко.

Станом на 13:01 атака на порт у Новоросійську тривала. Російське медіа SHOT пише про нібито знищення в Новоросійську щонайменше п'яти українських безекіпажних катерів, які атакували берегову лінію.

Українське військове керівництво поки що не підтверджувало атаки по Новоросійську. Міноборони РФ не звітувало про результати роботи сил ППО.

Нагадаємо, спецназ Головного управління розвідки Міноборони України 10 вересня зміг вразити корабель проекту MPSV07 Чорноморського флоту Росії біля Новоросійська.

Також на початку вересня ЗС РФ втратили катер з особовим складом біля Тендрівської Коси в Херсонській області. БПЛА Bayraktar TB2 вдало відпрацював по судну.