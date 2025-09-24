Взрывы в Новороссийске: дроны атакуют базу Черноморского флота РФ (видео)

Город Новороссийск в Краснодарском крае РФ "посетили" неизвестные БПЛА и морские дроны, взрывы видели в разных районах.

Один из безэкипажных катеров (БЭК) не доплыл буквально несколько сотен метров до цели в Новороссийске. Видео поражения целей представила команда OSINT-аналитиков "Exilenova+".

Ранее в городе была объявлена тревога из-за угрозы атаки БЭК и беспилотников. На одном из видео показано, как по БЭК пытаются попасть военные, но он все же следует к цели.

Очевидцы фиксируют попадания по портовой инфраструктуре, в некоторых домах выбиты стекла.

"Движение началось на Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота РФ. Российское ПВО пытается отбиваться, но получается не очень", — сообщил паблик "Крымский ветер".

Все службы приводили в состояние максимальной готовности, пожарные проследовали в сторону набережной.

"Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и пройти в укрытия", — обратился к россиянам мэр города Андрей Кравченко.

По состоянию на 13:01 атака на порт в Новороссийске продолжалась. Российское медиа SHOT пишет о якобы уничтожении в Новороссийске минимум пяти украинских безэкипажных катеров, которые атаковали береговую линию.

Украинское военное руководство пока не подтверждало атаку по Новороссийску. Минобороны РФ не отчитывалось о результатах работы сил ПВО.

Напомним, спецназ Главного управления разведки Минобороны Украины 10 сентября смог поразить корабль проекта MPSV07 Черноморского флота России возле Новороссийска.

Также в начале сентября ВС РФ потеряли катер с личным составом возле Тендровской Косы в Херсонской области. БПЛА Bayraktar TB2 удачно отработал по судну.