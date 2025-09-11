Стоимость 60 млн долларов: ГУР поразило корабль Черноморского флота РФ (видео)
Спецназовцы Главного управления разведки успешно поразили корабль проекта MPSV07 Черноморского флота РФ под Новороссийском. Его стоимость составляет около 60 млн долларов, всего Россия имеет 4 таких судна.
Операция была проведена 10 сентября в акватории Черного моря. Сообщение об успешном ударе по Черноморскому флоту РФ опубликовано в Telegram-канале ГУР Министерства обороны Украины 11 сентября.
Пораженный украинскими спецназовцами корабль проекта многофункциональных судов MPSV07 был введен в эксплуатацию в 2015 году. В ГУР рассказали, что это судно оборудовано водолазными комплексами, телеуправляемыми аппаратами, гидролокатором бокового обзора и средствами радиоэлектронной разведки (РЭР). Его можно использовать в частности для обследования морского дна, а мощность судна составляет около 4 МВт.
Пораженный корабль в момент атаки проводил радиоэлектронную разведку и патруль подходов к бухте города Новороссийска в Краснодарском крае РФ. в ГУР объяснили, что там россияне "прописали" остатки Черноморского флота.
Спецназовцы ударили по вражескому кораблю боевым беспилотником, произведенным в Украине. Удар пришелся в область мостика управления — там расположено в частности оборудование для навигации и связи.
По данным ГУР, в результате удара была уничтожена аппаратура РЭР.
"Корабль выведен из строя на дорогостоящий ремонт", — доложили в пресс-службе ведомства.
Удары по Черноморскому флоту РФ
Спикера военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в декабре 2024 года рассказывал, что в Крыму уничтожена вся военно-морская логистика россиян, и Черноморская часть флота покинула полуостров.
Президент Украины Владимир Зеленский в марте 2025 года рассказал, что украинские атаки оставили значительную часть Черноморского флота РФ на дне, а остальные корабли оккупанты были вынуждены спрятать.
Партизаны движения "АТЕШ" в июне сообщали, что россияне в Крыму начали разбирать украинский корабль на запчасти, что указывало на тяжелое техническое состояние Черноморского флота РФ.