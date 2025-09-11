Вартість 60 млн доларів: ГУР уразило корабель Чорноморського флоту РФ (відео)

Спецпризначенці Головного управління розвідки успішно уразили корабель проєкту MPSV07 Чорноморського флоту РФ під Новоросійськом. Його вартість становить близько 60 млн доларів, усього Росія має 4 таких судна.

Операцію було проведено 10 вересня в акваторії Чорного моря. Повідомлення про успішний удар по Чорноморському флоту РФ опубліковане в Telegram-каналі ГУР Міністерства оборони України 11 вересня.

Уражений українськими спецпризначенцями корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 був введений в експлуатацію у 2015 році. В ГУР розповіли, що це судно обладнане водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду та засобами радіоелектронної розвідки (РЕР). Його можна використовувати зокрема для обстеження морського дна, а потужність судна становить близько 4 МВт.

Уражений корабель в момент атаки проводив радіоелектронну розвідку і патруль підходів до бухти міста Новоросійська в Краснодарському краї РФ. в ГУР пояснили, що там росіяни "прописали" залишки Чорноморського флоту.

Спецпризначенці вдарили по ворожому кораблю бойовим безпілотником, виробленим в України. Удар прийшовся в область містка управління — там розташоване зокрема обладнання для навігації та зв'язку.

За даними ГУР, внаслідок удару було знищено апаратуру РЕР.

"Корабель виведено з ладу на дороговартісний ремонт", — доповіли в пресслужбі відомства.

Удари по Чорноморському флоту РФ

Спікера військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в грудні 2024 року розповідав, що в Криму знищено всю військово-морську логістику росіян, і Чорноморська частина флоту покинула півострів.

Президент України Володимир Зеленський у березні 2025 року розповів, що українські атаки лишили значну частину Чорноморського флоту РФ на дні, а решту кораблів окупанти були вимушені сховати.

Партизани руху "АТЕШ" у червні повідомляли, що росіяни в Криму почали розбирати український корабель на запчастини, що вказувало на важкий технічний стан Чорноморського флоту РФ.