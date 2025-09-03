"Байрактар" ВСУ уничтожил катер с россиянами, которые хотели десантироваться на Тендровской косе (видео)

Скоростной катер Черноморского флота Российской Федерации пытался доставить к берегам Херсонской области подразделение воздушно-десантных войск. Благодаря своевременным действиям дрона Военно-морских сил Украины обезвредили по меньшей мере 7 россиян.

В районе Тендровской Косы на Херсонщине российские оккупанты потеряли катер вместе с личным составом. Вражеское судно уничтожили Военно-морские силы Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ.

"ВМС ВСУ уничтожили очередной скоростной катер Черноморского флота РФ, который пытался доставить подразделение воздушно-десантных войск на Тендровскую косу. 7 оккупантов уничтожены, 4 — ранены", — говорится в сообщении.

Как пишет издание "Милитарный", по вражескому судну отработал украинский Bayraktar TB2. Беспилотник морской авиации применил две управляемые бомбы по катеру оккупантов и скоплению бойцов воздушно-десантных войск РФ.

ВС РФ используют Тендровскую косу для наблюдения и проведения операций в северной части Черного моря, уточнили на портале. Они также размещают там ретрансляторы для улучшения работы своих разведывательных и ударных БпЛА.

Бои на юге — что происходит на Тендровской косе

Напомним, что 21 августа бойцы ГУР Министерства обороны Украины отминусовали катер россиян на оккупированной Херсонщине. Для этого использовали ракету воздушного базирования и дрон Bayraktar TB2 от Baykar.

Ранее сообщалось, что украинская военная разведка провела успешную операцию на Тендровской косе. Бойцы ГУР ликвидировали нескольких оккупантов, комплекс РЭБ "Зонт" и РЛС "Роса".