"Байрактар" ЗСУ знищив катер з росіянами, які хотіли десантуватися на Тендрівській косі (відео)

Швидкісний катер Чорноморського флоту Російської Федерації намагався доставити до берегів Херсонської області підрозділ повітрянодесантних військ. Завдяки вчасним діям дрона Військово-морських сил України знешкодили щонайменше 7 росіян.

В районі Тендрівської Коси на Херсонщині російські окупанти втратили катер разом із особовим складом. Вороже судно знищили Військово-морські сили України. Про це повідомили у пресслужбі ВМС ЗСУ.

"ВМС ЗСУ знищили черговий швидкісний катер Чорноморського флоту РФ, який намагався доставити підрозділ повітрянодесантних військ на Тендрівську косу. 7 окупантів знищено, 4 — поранено", — йдеться в повідомленні.

Як пише видання "Мілітарний", по ворожому судну відпрацював український Bayraktar TB2. Безпілотник морської авіації застосував дві керовані бомби по катеру окупантів та скупченню бійців повітрянодесантних військ РФ.

ЗС РФ використовують Тендрівську косу для спостереження та проведення операцій у північній частині Чорного моря, уточнили на порталі. Вони також розміщують там ретранслятори для поліпшення роботи своїх розвідувальних та ударних БпЛА.

Бої на півдні — що відбувається на Тендрівській косі

Нагадаємо, що 21 серпня бійці ГУР Міністерства оборони України відмінусували катер росіян на окупованій Херсонщині. Для цього використали ракету повітряного базування і дрон Bayraktar TB2 від Baykar.

Раніше повідомлялося, що українська військова розвідка провела успішну операцію на Тендрівській косі. Бійці ГУР ліквідували кількох окупантів, комплекс РЕБ "Зонт" і РЛС "Роса".