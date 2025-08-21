Працював Bayraktar TB2: якими ракетами ГУР підірвало катер ЗС РФ в Залізному Порту

Аналітики припускають, що для знищення катера Bayraktar TB2, використав боєприпас MAM-C, який не є ракетою, або Cirit, який потрапив на озброєння цього БПЛА. Втім, це також міг бути і інший новий невідомий боєприпас.

Related video

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України відмінусували катер росіян на окупованій Херсонщині. Для цього використали ракету повітряного базування і дрон Bayraktar TB2 від Baykar. Про це пише Defence Express.

Операції ГУР - кадри підриву катера ЗС РФ

Видання зазначає, що попри те, що ударно-розвідувальний дрон Bayraktar TB2 від Baykar вже давно перестав бути медійною "зіркою" це не означає, що його не використовують для знищення росіян.

"Хоча у ГУР МОУ не повідомили про те, що удар був здійснений із Bayraktar TB2 на це вказує бойовий інтерфейс. А саме дуже характерна шкала масштабу, а також мітка захоплення цілі, які можливо побачити на кожному відео з Bayraktar TB2", — зазначили в Defence Express.

Аналітики припускають, що для знищення катера Bayraktar TB2, використав боєприпас MAM-C, який не є ракетою, або Cirit, який потрапив на озброєння цього БПЛА. Втім, це також міг бути і інший новий невідомий боєприпас.

"Також не виключено, що удар здійснював інший дрон, поки Bayraktar TB2 лише підсвічував ціль, що зводить нанівець всі припущення на основі відомої номенклатури боєприпасів турецького БПЛА", — кажуть в Defence Express.

Про знищення ворожого судна раніше розповіли у пресслужбі ГУР. Подія сталася 20 серпня в Чорному морі неподалік Залізного Порту.

"Ракета, дрон, лазер ― бійці ГУР знищили ворожий катер в районі Залізного Порту. Внаслідок операції ГУР МО України в Чорному морі неподалік тимчасово окупованого Залізного Порту Херсонської області ракетою повітряного базування знищено катер російських загарбників. Усі п’ятеро членів російсько-окупаційного екіпажу ліквідовані", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завдати високоточного руйнівного удару ракетою по ворожій цілі у Чорному морі вдалось завдяки лазерній підсвітці з дрона. Безпілотник одночасно і світив, і фільмував успішне знищення катера ЗС РФ з росіянами на борту.

Операції ГУР: що відомо

Раніше повідомлялося, що українська військова розвідка провела успішну операцію на Тендрівській косі. Бійці ГУР ліквідували кількох окупантів, комплекс РЕБ "Зонт" і РЛС "Роса".

Також в окупованому Мелітополі на Запоріжжі агенти ГУР Міноборони знищили склад із боєкомплектом і групу росіян.