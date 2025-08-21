Работал Bayraktar TB2: какими ракетами ГУР подорвало катер ВС РФ в Железном Порту

Аналитики предполагают, что для уничтожения катера Bayraktar TB2, использовал боеприпас MAM-C, который не является ракетой, или Cirit, который попал на вооружение этого БПЛА. Впрочем, это также мог быть и другой новый неизвестный боеприпас.

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины отминусовали катер россиян на оккупированной Херсонщине. Для этого использовали ракету воздушного базирования и дрон Bayraktar TB2 от Baykar. Об этом пишет Defence Express.

Операции ГУР — кадры подрыва катера ВС РФ

Издание отмечает, что несмотря на то, что ударно-разведывательный дрон Bayraktar TB2 от Baykar уже давно перестал быть медийной "звездой" это не значит, что его не используют для уничтожения россиян.

"Хотя в ГУР МОУ не сообщили о том, что удар был осуществлен из Bayraktar TB2 на это указывает боевой интерфейс. А именно очень характерная шкала масштаба, а также метка захвата цели, которые можно увидеть на каждом видео с Bayraktar TB2", — отметили в Defence Express.

Аналитики предполагают, что для уничтожения катера Bayraktar TB2, использовал боеприпас MAM-C, который не является ракетой, или Cirit, который попал на вооружение этого БПЛА. Впрочем, это также мог быть и другой новый неизвестный боеприпас.

"Также не исключено, что удар осуществлял другой дрон, пока Bayraktar TB2 лишь подсвечивал цель, что сводит на нет все предположения на основе известной номенклатуры боеприпасов турецкого БПЛА", — говорят в Defence Express.

Об уничтожении вражеского судна ранее рассказали в пресс-службе ГУР. Событие произошло 20 августа в Черном море неподалеку Железного Порта.

"Ракета, дрон, лазер — бойцы ГУР уничтожили вражеский катер в районе Железного Порта. В результате операции ГУР МО Украины в Черном море неподалеку временно оккупированного Железного Порта Херсонской области ракетой воздушного базирования уничтожен катер российских захватчиков. Все пятеро членов российско-оккупационного экипажа ликвидированы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что нанести высокоточный разрушительный удар ракетой по вражеской цели в Черном море удалось благодаря лазерной подсветке с дрона. Беспилотник одновременно и светил, и снимал успешное уничтожение катера ВС РФ с россиянами на борту.

Операции ГУР: что известно

Ранее сообщалось, что украинская военная разведка провела успешную операцию на Тендровской косе. Бойцы ГУР ликвидировали нескольких оккупантов, комплекс РЭБ "Зонт" и РЛС "Роса".

Также в оккупированном Мелитополе на Запорожье агенты ГУР Минобороны уничтожили склад с боекомплектом и группу россиян.