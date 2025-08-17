Украинская разведка ликвидировала в Мелитополе российских морпехов и "кадыровцев": детали (видео)

Во временно оккупированном Мелитополе был уничтожен склад с боекомплектом и российские захватчики, которых перебросили на Запорожский фронт.

Related video

Взрыв прогремел 16 августа 2025 года в момент заезда вражеского грузовика с личным составом в пункт дислокации оккупантов на территории промзоны в районе проезда Корвацкого в Мелитополе, информирует Главное управление разведки МОУ.

В результате, как сообщается, было уничтожено по меньшей мере шесть российских захватчиков из числа морской пехоты, а также экипаж БПЛА так называемого кадыровского батальона "Ахмат-Восток". Точное количество безвозвратных и санитарных потерь российских оккупантов устанавливаются.

В результате взрыва также загорелся склад с боеприпасами, были слышны звуки вторичной детонации.

На место оккупанты направили четыре автомобиля скорой помощи, констатировали разведчики.

"ГУР МО Украины напоминает — за каждое военное преступление будет справедливое возмездие", — говорится в сообщении.

Напомним, 10 июля на территории одного из предприятий временно оккупированного Мелитополя, где россияне обустроили логистическую базу, прогремели взрывы. В результате детонации погибли пятеро российских оккупантов, которые разгружали военное оборудование.

Также Фокус писал, что партизаны в Мелитополе сожгли авто операторов дронов 64 отдельной мотострелковой бригады российской армии. Автомобиль с мобильным РЭБ использовался для скрытого передвижения и выполнения тактических задач.