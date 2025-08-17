Українська розвідка ліквідувала у Мелітополі російських морпіхів та "кадирівців": деталі (відео)

У тимчасово окупованому Мелітополі було знищено склад з боєкомплектом та російських загарбників, яких перекинули на Запорізький фронт.

Вибух пролунав 16 серпня 2025 року у момент заїзду ворожої вантажівки з особовим складом до пункту дислокації окупантів на території промзони в районі проїзду Корвацького у Мелітополі, інформує Головне управління розвідки МОУ.

У результаті, як повідомляється, було знищено щонайменше шестеро російських загарбників з числа морської піхоти, а також екіпаж БПЛА так званого кадировського батальйону "Ахмат-Восток". Точна кількість безповоротних та санітарних втрат російських окупантів встановлюються.

Внаслідок вибуху також загорівся склад з боєприпасами, було чутно звуки вторинної детонації.

На місце окупанти спрямували чотири автомобілі швидкої, констатували розвідники.

"ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 липня на території одного з підприємств тимчасово окупованого Мелітополя, де росіяни облаштували логістичну базу, пролунали вибухи. Внаслідок детонації загинули п'ятеро російських окупантів, які розвантажували військове обладнання.

Також Фокус писав, що партизани у Мелітополі спалили авто операторів дронів 64 окремої мотострілецької бригади російської армії. Автомобіль з мобільним РЕБ використовувався для прихованого пересування і виконання тактичних завдань.