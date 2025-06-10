"Використовували для тактичних завдань": партизани в Мелітополі знищили авто операторів БпЛА РФ (фото)

Партизани у Мелітополі спалили автомобіль операторів дронів 64 окремої мотострілецької бригади російської армії: автомобіль з мобільним РЕБ використовувався для прихованого пересування і виконання тактичних завдань. Підготовка до диверсії зайняла тривалий час.

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Про нову диверсію партизанів на тимчасово окупованих Росією територіях розповіли у Telegram-каналі руху "АТЕШ".

Успішну операцію партизанам руху вдалося провести у ворожому тилу. Ціллю знищення став автомобіль "УАЗ Патріот" — повнопривідний легковий автомобіль підвищеної прохідності з класу позашляховиків, що активно застосовують ЗС РФ для виконання різноманітних завдань на фронті та у тилу.

Автомобіль був обладнаний мобільним РЕБ та використовувався операторами російських дронів 64 окремої мотострілецької бригади.

"Ця машина застосовувалась для прихованого переміщення та виконання тактичних завдань на півдні України", — зазначають агенти руху.

"УАЗ Патріот" було знищено шляхом підпалу. "АТЕШ" також оприлюднив кадри виконаної операції.

"АТЕШ" | диверсія у Мелітополі Фото: АТЕШ / Telegram "АТЕШ" | повідомлення партизан окупантам

Операція зі знищення авто ЗС РФ у Мелітополі: як партизани планували дії

За свідченнями агентів руху "АТЕШ", підготовка операції зайняла у партизан тривалий час. Спершу агенти відстежили місце паркування автомобіля та вивчали звички екіпажа.

У потрібний час партизани вибрали момент, коли "УАЗ Патріот" залишився без нагляду. Тоді агенти скористалися сумішшю для підпалу, яка охопила автомобіль російських військових "за лічені секунди", повністю знищивши його.

"Тепер ворог залишився без критично важливого транспорту — а за умов нестачі техніки на фронті це тимчасово паралізує роботу їхнього підрозділу", — стверджують агенти руху "АТЕШ".

Зазначимо, що партизани на окупованих територіях скоюють подібні диверсії не вперше. Раніше агенти руху "АТЕШ" розповідали про успішну операцію на залізниці, звідки Росія напряму перекидала зброю та боєприпаси на фронт.

27 травня також партизани повідомили про успішну диверсію у Тульській області Росії, коли їм вдалося підпалити об'єкт на шляху, що веде до Курської області: звідси ЗС РФ перекидали озброєння.