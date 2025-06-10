"Использовали для тактических задач": партизаны в Мелитополе уничтожили авто операторов БпЛА РФ (фото)

Партизаны в Мелитополе сожгли автомобиль операторов дронов 64 отдельной мотострелковой бригады российской армии: автомобиль с мобильным РЭБ использовался для скрытого передвижения и выполнения тактических задач. Подготовка к диверсии заняла длительное время.

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О новой диверсии партизан на временно оккупированных Россией территориях рассказали в Telegram-канале движения "АТЕШ".

Успешную операцию партизанам движения удалось провести во вражеском тылу. Целью уничтожения стал автомобиль "УАЗ Патриот" — полноприводный легковой автомобиль повышенной проходимости из класса внедорожников, который активно применяют ВС РФ для выполнения различных задач на фронте и в тылу.

Автомобиль был оборудован мобильным РЭБ и использовался операторами российских дронов 64 отдельной мотострелковой бригады.

"Эта машина применялась для скрытого перемещения и выполнения тактических задач на юге Украины", — отмечают агенты движения.

"УАЗ Патриот" был уничтожен путем поджога. "АТЕШ" также обнародовал кадры выполненной операции.

"АТЕШ"| диверсия в Мелитополе Фото: АТЕШ / Telegram "АТЕШ"| сообщения партизан оккупантам

Операция по уничтожению авто ВС РФ в Мелитополе: как партизаны планировали действия

По свидетельствам агентов движения "АТЕШ", подготовка операции заняла у партизан длительное время. Сначала агенты отследили место парковки автомобиля и изучали привычки экипажа.

В нужное время партизаны выбрали момент, когда "УАЗ Патриот" остался без присмотра. Тогда агенты воспользовались смесью для поджога, которая охватила автомобиль российских военных "за считанные секунды", полностью уничтожив его.

"Теперь враг остался без критически важного транспорта — а в условиях нехватки техники на фронте это временно парализует работу их подразделения", — утверждают агенты движения "АТЕШ".

Отметим, что партизаны на оккупированных территориях совершают подобные диверсии не впервые. Ранее агенты движения "АТЕШ" рассказывали об успешной операции на железной дороге, откуда Россия напрямую перебрасывала оружие и боеприпасы на фронт.

27 мая также партизаны сообщили об успешной диверсии в Тульской области России, когда им удалось поджечь объект на пути, ведущем в Курскую область: отсюда ВС РФ перебрасывали вооружение.