Спецназ ГУР МОУ высадился на Тендровской косе: уничтожены позиция и техника ВС РФ (видео)

Украинские разведчики успешно реализовали боевую операцию в северной части Черного моря под носом у противника.

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Воины Департамента активных действий Главного разведывательного управления МО Украины в ночь с 27 на 28 июля высадились на Тендровской косе и ликвидировали позицию оккупационных войск вместе с личным составом, комплексом РЭБ "Зонт" и радиолокационной станцией "Роса". Об этом ГУР сообщило на своих страницах в соцсетях.

Над косой воины закрепили украинский флаг.

На видео, опубликованном там же, видно, как на катере спецназовцы направляются к косе, где фиксируют на берегу оккупантов. В конце они докладывают командиру о том, что "украинцы возвращают свое".

В ведомстве добавили, что успешное выполнение задачи стало возможным благодаря поддержке партнеров и доноров, которые приобщаются к проекту "Катера для ГУР".

"Новые плавсредства — это дополнительные возможности для спецназовцев действовать там, где их не ждут", – добавили в ГУР, поблагодарив доноров, и заверив, что борьба за украинское море продолжается.

Сегодня же ведомство Кирилла Буданова показало архивное видео с первым в истории применением FPV-дронов в открытом море. Операцию провели у побережья Крыма, чтобы поразить цели на газодобывающей платформе "Петр Годованец".

Во время рейда бойцы подразделения "Raven Group" в составе "Спецподразделения Тимура" смогли подавить огневые средства россиян. Судя по ролику, группа ночью подобралась к газодобывающей платформе на двух лодках. Пользуясь информацией с разведывательного беспилотника, они запустили несколько ударных FPV-дронов с инфракрасными камерами.

Ранее Фокус писал, что агенты ГУР уничтожили СУ-27УБ на аэродроме "Армавир" в России, на котором обучали пилотов Вооруженных сил РФ.