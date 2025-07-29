Впервые в истории: бойцы ГУР показали, как применили FPV-дроны в открытом море (видео)

Бойцы специального назначения Главного управления разведки Минобороны Украины впервые в истории применили FPV-дроны в открытом море, запустив их с резиновых лодок к так называемой "вышке Бойко".

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Операцию провели у побережья Крыма, чтобы поразить цели на газодобывающей платформе "Петр Годованец". Пресс-служба ГУР МО опубликовала архивное видео исторической операции на своей странице в Facebook.

Во время рейда бойцы подразделения "Raven Group" в составе "Спецподразделения Тимура" смогли подавить огневые средства россиян. Судя по ролику, группа ночью подобралась к газодобывающей платформе на двух лодках. Пользуясь информацией с разведывательного беспилотника, они запустили несколько ударных FPV-дронов с инфракрасными камерами.

Из-за низкого разрешения видео и радиопомех трудно рассмотреть, что именно обнаружили и атаковали разведчики. Однако можно заметить, как после взрыва одного из БПЛА на платформе начался большой пожар.

Во время рейда российский истребитель Су-30 пытался остановить спецназовцев, но отступил из-за повреждений. Вражеский самолет также можно заметить на видеозаписи, которую сейчас опубликовало ГУР.

В посте отмечается, что операция была проведена 11 сентября 2024 года. Очевидно, допущена ошибка, ведь известно, что ГУР вернуло контроль над платформой "Петр Годованец" и другими так называемыми "Вышками" Бойко 11 сентября 2023 года. В них также входят самоподъемные буровые установки (СПБУ) "Украина", "Таврида" и "Сиваш".

РФ оккупировала "вышки Бойко" в 2015 году и использовала в военных целях, разместив на них радиолокационные станции и вертолеты. Благодаря этому оккупанты хорошо контролировали Черное море, в частности подступы к Крыму. Защитникам Украины удалось захватить апас вертолетных боеприпасов и станцию РЛС "Нива".

Как рассказал позже представитель ВМС ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук, бойцам ГУР пришлось преодолеть на резиновых лодках более 100 км. Российская авиация постоянно проводила разведывательные полеты в том районе. Привлекая западные истребители F-16, Украина может контролировать акваторию Черного моря в 100-150 км от берега.

В августе 2024 года появилась информация, что три "вышки Бойко" загорелись в Черном море. Источники отмечали, что они подверглись нападению.