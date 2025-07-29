Вперше в історії: бійці ГУР показали, як застосували FPV-дрони у відкритому морі (відео)

Бійці спеціального призначення Головного управління розвідки Міноборони України вперше в історії застосували FPV-дрони у відкритому морі, запустивши їх з гумових човнів до так званої "вишки Бойка".

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Операцію провели біля узбережжя Криму, щоб уразити цілі на газовидобувній платформі "Петро Годованець". Пресслужба ГУР МО опублікувала архівне відео історичної операції на своїй сторінці у Facebook.

Під час рейду бійці підрозділу "Raven Group" у складі "Спецпідрозділу Тимура" змогли придушити вогневі засоби росіян. Судячи з ролика, група вночі підібралася до газовидобувної платформи на двох човнах. Користуючись інформацією з розвідувального безпілотника, вони запустили кілька ударних FPV-дронів з інфрачервоними камерами.

Через низьку роздільну здатність відео та радіоперешкоди важко роздивитися, що саме виявили та атакували розвідники. Однак можна помітити, як після вибуху одного з БПЛА на платформі почалася велика пожежа.

Під час рейду російський винищувач Су-30 намагався зупинити спецпризначенців, але відступив через пошкодження. Ворожий літак також можна помітити на відеозапису, який наразі опублікувало ГУР.

У пості зазначається, що операція була проведена 11 вересня 2024 року. Очевидно, допущена помилка, адже відомо, що ГУР повернуло контроль над платформою "Петро Годованець" та іншими так званими "Вишками" бойка 11 вересня 2023 року. До них також входять самопідіймальні бурові установки (СПБУ) "Україна", "Таврида" і "Сиваш".

РФ окупувала "вишки Бойка" у 2015 році і використовувала у військових цілях, розмістивши на них радіолокаційні станції та вертольоти. Завдяки цьому окупанти добре контролювали Чорне море, зокрема підступи до Криму. Захисникам України вдалося захопити апас вертолітних боєприпасів та станцію РЛС "Нива".

Як розповів пізніше речник ВМС ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук, бійцям ГУР довелося подолати на гумових човнах понад 100 км. Російська авіація постійно проводила розвідувальні польоти у тому районі. Залучивши західні винищувачі F-16, Україна може контролювати акваторію Чорного моря за 100-150 км від берега.

У серпні 2024 року з'явилася інформація, що три "вишки Бойка" загорілися у Чорному морі. Джерела зазначали, що вони зазнали нападу.