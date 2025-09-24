Атака на Новороссийск: БПЛА ударил по офису Каспийского трубопроводного консорциума, есть погибшие (видео)

Офис Каспийского трубопроводного консорциума испытал мощь БПЛА. По мощностям компании транспортируется российская нефть на мировой рынок.

Ударные дроны навестили город Новороссийск в Краснодарском крае РФ, где базируется Черноморский флот. РосСМИ сообщают о повреждении офиса Каспийского трубопроводного консорциума.

Международный проект России, Казахстана и крупных нефтяных компаний транспортирует нефть из Западного Казахстана и России к терминалу под Новороссийском. Далее нефть идет уже на мировой рынок.

Ранены два сотрудника компании, их увезли на скорой из офиса, а остальных эвакуировали, сообщает Mash.

По состоянию на 15:09 в городе дали сигнал тревоги из-за угроз атаки БПЛА. Опасность атаки безэкипажных катеров объявили в Геленджике, выход в море закрыт. Ликвидация целей в Новороссийске продолжается.

Атака по Новороссийску: повреждения в городе

Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявляет, что Новороссийск подвергся "чудовищной атаке" и эпицентр удара был вблизи гостиницы в городе. Горят семь домов, 20 машин повреждены.

По предварительной информации известно о двух погибших, еще три человека пострадали. Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы. В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации.

"Прошу новороссийцев сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и, по возможности, оставаться дома", — советует чиновник.

Об атаке на Новороссийск стало известно еще днем 24 сентября, неизвестные БПЛА и морские дроны наносили удары по целям. В СМИ писали об уничтожении "пяти украинских безэкипажных катеров, атаковавших береговую линию".

Напомним, на морских учениях в Португалии украинские военные показали возможности морского дрона Magura v7.2. Турель для пулемета у катера стала ближе к носовой части.

Также 22 сентября стали известны характеристики подводного дрона "Толока", он доставит тонну взрывчатки на расстояние 2 000 км.