Достанут Сочи и Крымский мост: что умеют подводные дроны Toloka (видео)

Украинский подводный дрон Toloka-1000 проходит последние испытания и вскоре поступит в серийное производство. Кроме того, беспилотник изготавливается из композитных материалов, которые "не видят" системы радиолокационного наблюдения россиян. Каждое устройство в зависимости от результатов испытаний может погружаться на разную глубину, но максимум — до 1 км.

Подводные беспилотники Toloka могут выполнять и разведывательные, и ударные боевые задачи, рассказали на портале "Милитарный". Производители показали свое изделие на выставке Defense Tech Valley 2025 и объяснили, что дроны могут по три месяца работать под водой и нести от десятков до сотен килограммов полезной нагрузки. На видео, которые предоставили компания Toloka, видим, как самая маленькая модель, Toloka-200, работает в воде: заметно только антенну и легкие волны над корпусом.

Дроны "Толока" — производитель о характеристиках Toloka-200, Toloka-400, Toloka-1000

Во время разговора с медиа выяснилось, что разработчики создали три модели подводных дронов. Toloka-200, Toloka-400, Toloka-1000 отличаются дальностью и техническими решениями, слышно на видео "Милитарного".

Дрон "Толока" — основные характеристики

Толока-200:

физические размеры — не озвучены, по видео можно заметить, что возможная длина — до трех метров;

дальность — до 200 км (достает до мыса Тарханкут);

грузоподъемность — до 20 кг;

скорость — более 15 узлов (более 28 км/ч).

глубина погружения — не большая (число не указано);

задачи — минирование и разминирование, разведка, подрывы;

особенности конструкции — имеет электродвигатель, инерционную навигацию, радиосвязь, доступ к интернету, радар для нацеливания.

Толока-400:

физические размеры — не указаны;

дальность — до 1 200 км (достает до Туапсе, Сочи, Адлера — около 800 км);

грузоподъемность — до 500 кг;

глубина погружения — до 20 м для металлического корпуса или около 30 м для композитного;

особенности конструкции — на дизельном генераторе, два вида корпусов (металлический и композитный), наведение на цель оптическое, акустическое, по тепловизору, по радиоизлучению;

задачи — поисковые работы и ударный дрон-камикадзе.

Толока-1000:

физические размеры — длина 12 м, диаметр 1,5 м;

глубина погружения — до 1 км;

дальность — до 2 000 км (достает до Туапсе, Сочи, Адлера и может вернуться обратно);

грузоподъемность — до 5 т;

скорость — 5-15 узлов (9-28 км/ч);

время автономной работы — до трех месяцев;

задачи — среди прочего, может заметить корабль и передать о нем информацию

особенности конструкции — дизель-электрический автономный беспилотник, имеет корпус из композитного материала, аккумуляторные батареи, электродвигатель, дизельный двигатель для подзарядки батарей.

Дрон Толока — какая дальность подводного беспилотника Украины Фото: DeepState

Производители сообщили, что устройства могут объединяться в сети, "общаться" через акустические и радиоканалы, работать как рой. Принцип управления зависит от среды: под водой — инерционная навигация, над водой — через спутник. Уточняется, что подводные дроны Toloka выполняют различные боевые задачи: и минирование акватории, и поиск мин, и разведывательные миссии, и ударные миссии (как дроны-камикадзе). При этом Toloka-200 и Toloka-400 уже готовятся к серийному выпуску, а Toloka-1000 проходит тестирование оборудования и ходовые испытания.

"Есть работающий образец. Сейчас он проходит тестирование и мы уверены, что в этом году он уже будет запущен и, возможно, даже запущен в массовое производство. Это наше первое изделие, которое полностью композитное. Глубину погружения мы можем подбирать индивидуально под каждый сделанный аппарат", — рассказал представитель компании.

Отметим, 22 сентября Фокус писал о возможных целях подводного дрона "Толока". Как рассказал экс-начальник штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко, устройство может угрожать Крымскому мосту, который является стратегическим объектом РФ.

Напоминаем, в начале сентября состоялся военный парад Китая, на котором Си Цзиньпин показал 18-метровый подводный дрон AJX002.