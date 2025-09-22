Дістануть Сочі та Кримський міст: що вміють підводні дрони Toloka (відео)

Український підводний дрон Toloka-1000 проходить останні випробування й незабаром надійде у серійне виробництво. Крім того, безпілотник виготовляється з композитних матеріалів, які "не бачать" системи радіолокаційного спостереження росіян. Кожен пристрій залежно від результатів випробувань може занурюватись на різну глибину, але максимум — до 1 км.

Підводні безпілотники Toloka можуть виконувати й розвідувальні, і ударні бойові завдання, розповіли на порталі "Мілітарний". Виробники показали свій виріб на виставці Defense Tech Valley 2025 та пояснили, що дрони можуть по три місяці працювати під водою і нести від десятків до сотень кілограмів корисного навантаження. На відео, які надали компанія Toloka, бачимо, як найменше модель, Toloka-200, працює у воді: помітно лише антену та легкі хвилі над корпусом.

Дрони "Толока" - виробник про характеристики Toloka-200, Toloka-400, Toloka-1000

Під час розмови з медіа з'ясувалось, що розробники створили три моделі підводних дронів. Toloka-200, Toloka-400, Toloka-1000 відрізняються дальністю та технічними рішеннями, чути на відео "Мілітарного".

Дрон "Толока" — основні характеристики

Toloka-200:

фізичні розміри — не озвучені, по відео можна помітити, що можлива довжина — до трьох метрів;

дальність — до 200 км (дістає до мису Тарханкут);

вантажопідйомність — до 20 кг;

швидкість — більш як 15 вузлів (більше як 28 км/год).

глибина занурення — не велика (число не вказано);

завдання — мінування та розмінування, розвідка, підриви;

особливості конструкції — має електродвигун, інерційну навігацію, радіозв’язок, доступ до інтернету, радаром для націлювання.

Toloka-400:

фізичні розміри — не вказані;

дальність — до 1 200 км (дістає до Туапсе, Сочі, Адлера — близько 800 км);

вантажопідйомність — до 500 кг;

глибина занурення — до 20 м для металевого корпусу або близько 30 м для композитного;

особливості конструкції — на дизельному генераторі, два види корпусів (металевий та композитний), наведення на ціль оптичне, акустичне, по тепловізору, по радіовипромінюванню;

завдання — пошукові роботи та ударний дрон-камікадзе.

Toloka-1000:

фізичні розміри — довжина 12 м, діаметр 1,5 м;

глибина занурення — до 1 км;

дальність — до 2 000 км (дістає до Туапсе, Сочі, Адлера і може повернутись назад);

вантажопідйомність — до 5 т;

швидкість — 5-15 вузлів (9-28 км/год);

час автономної роботи — до трьох місяців;

завдання — серед іншого, може помітити корабель та передати про нього інформацію

особливості конструкції — дизель-електричний автономний безпілотник, має корпус з композитного матеріалу, акумуляторні батареї, електродвигун, дизельний двигун для заряджання батарей.

Дрон Толока - яка дальність підводного безпілотника України

Виробники повідомили, що пристрої можуть об'єднуватись у мережі, "спілкуватись" через акустичні та радіоканали, працювати як рій. Принцип керування залежить від середовища: під водою — інерційна навігація, над водою — через супутник. Уточнюється, що підводні дрони Toloka виконують різні бойові завдання: і мінування акваторії, і пошук мін, і розвідувальні місії, і ударні місії (як дрони-камікадзе). При цьому Toloka-200 й Toloka-400 вже готуються до серійного випуску, а Toloka-1000 проходить тестування обладнання та ходові випробування.

"Є працюючий зразок. Зараз він проходить тестування і ми впевнені, що в цьому році він вже буде запущений і, можливо, навіть запущений в масове виробництво. Це наш перший виріб, який повністю композитний. Глибину занурення ми можемо підбирати індивідуально під кожний зроблений апарат", — розповів представник компанії.

Зазначимо, 22 вересня Фокус писав про можливі цілі підводного дрона "Толока". Як розповів ексначальник штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко, пристрій може загрожувати Кримському мосту, який є стратегічним об'єктом РФ.

Нагадуємо, на початку вересня відбувся військовий парад Китаю, на якому Сі Цзіньпін показав 18-метровий підводний дрон AJX002.