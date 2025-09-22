Дістануть Сочі та Кримський міст: що вміють підводні дрони Toloka (відео)
Український підводний дрон Toloka-1000 проходить останні випробування й незабаром надійде у серійне виробництво. Крім того, безпілотник виготовляється з композитних матеріалів, які "не бачать" системи радіолокаційного спостереження росіян. Кожен пристрій залежно від результатів випробувань може занурюватись на різну глибину, але максимум — до 1 км.
Підводні безпілотники Toloka можуть виконувати й розвідувальні, і ударні бойові завдання, розповіли на порталі "Мілітарний". Виробники показали свій виріб на виставці Defense Tech Valley 2025 та пояснили, що дрони можуть по три місяці працювати під водою і нести від десятків до сотень кілограмів корисного навантаження. На відео, які надали компанія Toloka, бачимо, як найменше модель, Toloka-200, працює у воді: помітно лише антену та легкі хвилі над корпусом.
Під час розмови з медіа з'ясувалось, що розробники створили три моделі підводних дронів. Toloka-200, Toloka-400, Toloka-1000 відрізняються дальністю та технічними рішеннями, чути на відео "Мілітарного".
Дрон "Толока" — основні характеристики
Toloka-200:
- фізичні розміри — не озвучені, по відео можна помітити, що можлива довжина — до трьох метрів;
- дальність — до 200 км (дістає до мису Тарханкут);
- вантажопідйомність — до 20 кг;
- швидкість — більш як 15 вузлів (більше як 28 км/год).
- глибина занурення — не велика (число не вказано);
- завдання — мінування та розмінування, розвідка, підриви;
- особливості конструкції — має електродвигун, інерційну навігацію, радіозв’язок, доступ до інтернету, радаром для націлювання.
Toloka-400:
- фізичні розміри — не вказані;
- дальність — до 1 200 км (дістає до Туапсе, Сочі, Адлера — близько 800 км);
- вантажопідйомність — до 500 кг;
- глибина занурення — до 20 м для металевого корпусу або близько 30 м для композитного;
- особливості конструкції — на дизельному генераторі, два види корпусів (металевий та композитний), наведення на ціль оптичне, акустичне, по тепловізору, по радіовипромінюванню;
- завдання — пошукові роботи та ударний дрон-камікадзе.
Toloka-1000:
- фізичні розміри — довжина 12 м, діаметр 1,5 м;
- глибина занурення — до 1 км;
- дальність — до 2 000 км (дістає до Туапсе, Сочі, Адлера і може повернутись назад);
- вантажопідйомність — до 5 т;
- швидкість — 5-15 вузлів (9-28 км/год);
- час автономної роботи — до трьох місяців;
- завдання — серед іншого, може помітити корабель та передати про нього інформацію
- особливості конструкції — дизель-електричний автономний безпілотник, має корпус з композитного матеріалу, акумуляторні батареї, електродвигун, дизельний двигун для заряджання батарей.
Виробники повідомили, що пристрої можуть об'єднуватись у мережі, "спілкуватись" через акустичні та радіоканали, працювати як рій. Принцип керування залежить від середовища: під водою — інерційна навігація, над водою — через супутник. Уточнюється, що підводні дрони Toloka виконують різні бойові завдання: і мінування акваторії, і пошук мін, і розвідувальні місії, і ударні місії (як дрони-камікадзе). При цьому Toloka-200 й Toloka-400 вже готуються до серійного випуску, а Toloka-1000 проходить тестування обладнання та ходові випробування.
"Є працюючий зразок. Зараз він проходить тестування і ми впевнені, що в цьому році він вже буде запущений і, можливо, навіть запущений в масове виробництво. Це наш перший виріб, який повністю композитний. Глибину занурення ми можемо підбирати індивідуально під кожний зроблений апарат", — розповів представник компанії.
Зазначимо, 22 вересня Фокус писав про можливі цілі підводного дрона "Толока". Як розповів ексначальник штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко, пристрій може загрожувати Кримському мосту, який є стратегічним об'єктом РФ.
Нагадуємо, на початку вересня відбувся військовий парад Китаю, на якому Сі Цзіньпін показав 18-метровий підводний дрон AJX002.