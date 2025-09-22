Схожий на "торпеду" AJX002 Китаю: які цілі підводного дрона "Толока" в Криму і портах РФ

Підводний дрон "Толока" України здатен двічі перетнути Чорне море, перевозячи корисний вантаж вагою 5 тонн. Пристрій більш захищений, ніж морські надводні дрони, і може дістатись до Кримського мосту. Деякі характеристики нового безпілотника перегукуються з аналогами Китаю та США.

Звичайні морські дрони більш вразливі для ударів ворога, ніж ті, які рухають на глибині, пояснив капітан 1-го рангу запасу, ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко у розмові з УНІАН. ЗС РФ біля берегів Криму використовують катери "Грачонок" чи "Раптор", які виявляють безпілотники на поверхні води. Втім, підводні дрони "Толока", різні варіанти якого мають розміри від 2,5 до 12 м, рухаються на глибині, тому можуть донести корисний вантаж, наприклад, вибухівку, до Кримського мосту. Фокус зібрав інформацію про новітній підводний дрон "Толока", який незабаром можуть отримати Збройні сили України.

Дрон "Толока" — можливості та цілі

Риженко озвучив можливості дрона "Толоки" та проаналізував їх з точки зору цілей та потреб України. Зауважується, що не ясно, навіщо робити підводний безпілотник, здатний проплисти 2 тис. км, уточнив фахівець. 2 тис. км — це відстань від Одеси до Порт-Саїда у Єгипті. Натомість більш цікаві менші відстані: наприклад, від Одеси до порту у Стамбулі — близько 100 км, і це досяжно для найменшого варіанту "Толоки" (2,5 м довжина і 100 км дальність). Крім того, оптимальний варіант підводного дрона для потреб України, — довжина 4-6 м, запас ходу 1600 км (до Кримського мосту і назад), вантажопідйомність — 500 кг, сказав Риженко.

Експерт озвучив три напрямки застосування дрона "Толока".

Підводний апарат здатен діяти проти підводних човнів ЗС РФ, які загрожують Україні й поки лишались майже недосяжними (підірвали субмарину "Ростов-на-Дону"). Російські стратегічні військові об'єкти, зокрема, Кримський міст. Мінування портів, яке заважатиме військовим кораблям виходити в море для пусків ракет та інших операцій проти України. Підводні дрони можуть виконувати рятувальні місії, якщо стався інцидент на глибині й далеко в морі.

"Толока" і підводний безпілотник AJX002 КНР — схожість та відмінність

Фокус зверну увагу на моделі підводних дронів, як 3 вересня Китай показав на військовому параді. Аналітики виділили безпілотний підводний пристрій AJX002, який особливо вирізнявся розмірами та ймовірними характеристиками. Якщо порівняно новітню китайську "торпеду" з "Толокою", то бачимо, що український винахід дещо поступається китайському аналогу, але за масштабом задуму вони схожі.

Характеристики AJX002 та "Торнадо":

фізичні розміри — китайський AJX002 має довжину 18-20, діаметр — 1-1,5 м, український "Торнадо" — довжина 12 м, діаметр — до 1,5;

дальність — у Китаю близько 1 900 км (за оцінками "Мілітарного", дрон схожий на проєкт Hugin Endurance Норвегії), в України — заявлена дальність близько 2 000 км;

вантажопідйомність — світові аналоги можуть везти корисний вантаж (наприклад, міни для дистанційного мінування акваторії чи обладнання для розвідки) вагою до 8 тонн. Про схожість між Echo Voyage/Orca (Boeing, США) та китайським виробом написали на порталі Army Recognition. Заявлена вантажопідйомність "Толоки" TLK-1000 до 5 тонн (є і менші версії).

Історія дрона "Толока"

Зазначимо, вперше про дрон "Толока" Фокус писав у травні 2023 року. Порталі Navsl News розповів, що ідеться про першу модель Toloka TLK-150 довжиною 2,5 м. Аналітики порталі дослідили фото пристрою і пояснили, що має високу маневреність і схожий на західні аналоги. Також ішлося про інші моделі, TLK-400 та TLK-1000, з більшою дальністю та навантаженням: деталі розробок не оприлюднювались, також не було ясно, чи почали виробництво та чи є робоча модель.

Дрон "Толока" - розміри та моделі Toloka TLK-150, TLK-400, TLK-1000 Фото: Мілітарний

Через два роки, у 2025, з'явилась більш детальна інформація про нову українську розробку. Зокрема, 19 вересня підводний дрон "Толока" показали у Львові посеред футбольного поля: Генштаб підтвердив, що ідеться про справжній виріб з новими можливостями. На презентації у лютому 2025 рогу виробники показали двометровий підводний дрон і повідомили, що він може нести вантаж 50 кг.

