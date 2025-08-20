Підводні дрони XLUUV атакують кораблі та вестимуть морські бої: чим небезпечні субмарини Китаю

В основі китайської програми XLUUV лежать різноманітні моделі з передовими можливостями, розроблені для конкретних місій. Деякі аналітики побоюються, що майбутні варіанти включатимуть ядерний двигун.

Related video

У Китаї визнали, що безпілотні морські дрони — це майбутнє морської війни, і активно готуються до їхнього використання. Про нові розробки КНР пише видання National Interest.

Як зазначає видання, від закінчення Другої світової війни в Азії, яку в Китаї називають "Друга китайсько-японська війна", КНР мріє помститися Японії "за приниження" під час війни 1937–1945 рр. Зараз готуються до святкування чергової річниці Другої світової війни, тому аналітики закликають звернути увагу на озброєння, яке демонструватиме Китай, зокрема на морські безпілотники.

Підводні дрони — чим цікаві XLUUV Китаю

Китайські підводні БпЛА XLUUV більші за традиційні торпеди та здатні нести корисне навантаження, як-от зброя чи сенсори. Вони мають щонайменше 5 різних конструкцій, а Пекін прагне покращити спостереження, ударні можливості та стратегічне стримування в тому, що він вважає своїм близьким зарубіжжям.

За словами військово-морського аналітика Х. І. Саттона, деякі з цих прототипів озброєні, тоді як інші явно призначені лише для спостереження. На додаток, вони більші за будь-які інші підводні човни XLUUV, які розробляються іншими країнами, зокрема США.

Водночас кілька OSINT-аналітиків припускають, що на верфі в Гуанчжоу в Китаї будується масивний секретний підводний човен. Він може бути найбільшим підводним апаратом з коли-небудь побудованих. Цей таємничий підводний човен нібито матиме X-подібні рулі для малопомітності, торпедні апарати та можливі буксирувані гідролокаційні установки. Це дасть змогу здійснювати протикорабельні атаки, мінувати та навіть потенційно розгортати сили спеціальних операцій, не кажучи вже про його потенціал для ведення бойових дій на морському дні.

"Бойові дії на морському дні — насправді є основним аспектом цих систем", — підкреслюють аналітики.

Видання зазначає, що Китай прагне конкурувати з армією Сполучених Штатів і, можливо, посунути її з першого місця світових армій.

Програми XLUUV Китаю

В основі китайської програми XLUUV лежать різноманітні моделі з передовими можливостями, розроблені для конкретних місій.

Серія UUV-300, включаючи варіанти CB та CD, озброєна до чотирьох легких торпед, може йти зі швидкістю 12 вузлів, здатна розгортати донні міни EM-12 та потенційно може мати ракети вертикального запуску.

Серія HSU-001 надає пріоритет розвідувальному спостереженню з вертикальними та горизонтальними двигунами для точного маневрування.

Серія AJX002, найновіша, має насосно-реактивні двигуни та модульну конструкцію для легкого транспортування та розгортання за допомогою кранів.

Китайські XLUUV є контейнеровозними, що підвищує їхню швидкість розгортання. Деякі аналітики побоюються, що майбутні варіанти включатимуть ядерний двигун.

"Пекін послідовно демонстрував далекоглядність, інновації та ініціативність, розробляючи свою стратегію модернізації та готуючись кинути виклик Сполученим Штатам. Можна сподіватися, що Пентагон зможе переключити свою увагу з громіздких, дорогих, складних у будівництві пілотованих систем на повітряні та морські безпілотники — поки не пізно", — резюмує National Interest.

Нагадаємо, що в Китаї виготовили екраноплан, який має робочу назву "Бохайське морське чудовисько". Вперше розробка "засвітилася" у повному вигляді.

Також повідомлялося, що Китай впроваджує генеративні моделі штучного інтелекту у військову розвідку. Армія Китаю інтегрує такі моделі у свої командно-аналітичні ланки.