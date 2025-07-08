Китай створив літаючий човен "Бохайське морське чудовисько": з'явилося його перше фото

Літак має велике з'єднане V-подібне хвостове оперення. Крила мають великі аутригерні спонсони крила-поплавки на кінцях, а корпус — менші спонсони посередині.

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В Китаї виготовили екраноплан, який має робочу назву "Бохайське морське чудовисько". Вперше розробка "засвітилася" у повному вигляді. Про це пише Twz.com.

Літальний апарат помітили на пірсі на березі Бохайського моря, яке розташоване на північно-західній окраїні Жовтого моря.

Як зауважують експерти, зараз світ переживає своєрідний ренесанс великих екранопланів, які прагнуть літати над водою з відносною ефективністю та швидкістю. США розробляють саме такий літак, Liberty Lifer, в надії, що його можна буде використовувати для доставки важких вантажів, особового складу та матеріалів у віддалені місця на величезних просторах Тихого океану.

У випадку з цим загадковим літаючим човном, який випробовує Китай, він приблизно схожий за масштабом на його новий літальний човен-амфібію AG600, який призначений для виконання постачання, пошуково-рятувальних та інших місій, особливо над Південнокитайським морем.

За словами експертів, літак має реактивний двигун.

Що стосується решти літака, він має велике з'єднане V-подібне хвостове оперення, що не є рідкістю для екранопланів. Крила мають великі аутригерні спонсони крила-поплавки на кінцях, а корпус має менші спонсони посередині.

Судно, яке видно на пірсі Бохайського моря в Китаї

Носова частина — свого роду найекзотичніший елемент. Літак, найімовірніше, використовує композитні конструкції, що дозволяє знизити його вагу, покращити аеродинаміку та обмежити контроль над сигнатурою. Корпус має двері, що відкриваються збоку, що корисно для перевезення вантажів та евакуації персоналу.

"Літак цілком може бути демонстратором технологій, призначеним для тестування різноманітних елементів конструкції. Він може бути навіть маломасштабним, або ж принаймні призначеним для інформування про більш масштабні проєкти", — пише видання.

Нагадаємо, що Китай впроваджує генеративні моделі штучного інтелекту у військову розвідку. Армія Китаю інтегрує такі моделі у свої командно-аналітичні ланки.