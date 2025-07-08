Китай создал летающую лодку "Бохайское морское чудовище": появилось ее первое фото

Самолет имеет большое соединенное V-образное хвостовое оперение. Крылья имеют большие аутригерные спонсоны крыла-поплавки на концах, а корпус — меньшие спонсоны посередине.

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В Китае изготовили экраноплан, который имеет рабочее название "Бохайское морское чудовище". Впервые разработка "засветилась" в полном виде. Об этом пишет Twz.com.

Летательный аппарат заметили на пирсе на берегу Бохайского моря, которое расположено на северо-западной окраине Желтого моря.

Как отмечают эксперты, сейчас мир переживает своеобразный ренессанс больших экранопланов, которые стремятся летать над водой с относительной эффективностью и скоростью. США разрабатывают именно такой самолет, Liberty Lifer, в надежде, что его можно будет использовать для доставки тяжелых грузов, личного состава и материалов в отдаленные места на огромных просторах Тихого океана.

В случае с этой загадочной летающей лодкой, которую испытывает Китай, она примерно похожа по масштабу на его новую летающую лодку-амфибию AG600, которая предназначена для выполнения поставок, поисково-спасательных и других миссий, особенно над Южнокитайским морем.

По словам экспертов, самолет имеет реактивный двигатель.

Что касается остальной части самолета, он имеет большое соединенное V-образное хвостовое оперение, что не является редкостью для экранопланов. Крылья имеют большие аутригерные спонсоны крыла-поплавки на концах, а корпус имеет меньшие спонсоны посередине.

Судно, которое видно на пирсе Бохайского моря в Китае

Носовая часть — своего рода самый экзотический элемент. Самолет, скорее всего, использует композитные конструкции, что позволяет снизить его вес, улучшить аэродинамику и ограничить контроль над сигнатурой. Корпус имеет двери, открывающиеся сбоку, что полезно для перевозки грузов и эвакуации персонала.

"Самолет вполне может быть демонстратором технологий, предназначенным для тестирования различных элементов конструкции. Он может быть даже маломасштабным, или же по крайней мере предназначенным для информирования о более масштабных проектах", — пишет издание.

Напомним, что Китай внедряет генеративные модели искусственного интеллекта в военную разведку. Армия Китая интегрирует такие модели в свои командно-аналитические звенья.