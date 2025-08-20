Подводные дроны XLUUV атакуют корабли и будут вести морские бои: чем опасны субмарины Китая

В основе китайской программы XLUUV лежат разнообразные модели с передовыми возможностями, разработанные для конкретных миссий. Некоторые аналитики опасаются, что будущие варианты будут включать ядерный двигатель.

В Китае признали, что беспилотные морские дроны — это будущее морской войны, и активно готовятся к их использованию. О новых разработках КНР пишет издание National Interest.

Как отмечает издание, от окончания Второй мировой войны в Азии, которую в Китае называют "Вторая китайско-японская война", КНР мечтает отомстить Японии "за унижение" во время войны 1937-1945 гг. Сейчас готовятся к празднованию очередной годовщины Второй мировой войны, поэтому аналитики призывают обратить внимание на вооружение, которое будет демонстрировать Китай, в частности, на морские беспилотники.

Подводные дроны — чем интересны XLUUV Китая

Китайские подводные БпЛА XLUUV больше традиционных торпед и способны нести полезную нагрузку, такую как оружие или сенсоры. Они имеют по меньшей мере 5 различных конструкций, а Пекин стремится улучшить наблюдение, ударные возможности и стратегическое сдерживание в том, что он считает своим ближним зарубежьем.

По словам военно-морского аналитика Х. И. Саттона, некоторые из этих прототипов вооружены, тогда как другие явно предназначены только для наблюдения. В дополнение, они больше любых других подводных лодок XLUUV, которые разрабатываются другими странами, в частности, США.

В то же время несколько OSINT-аналитиков предполагают, что на верфи в Гуанчжоу в Китае строится массивная секретная подводная лодка. Она может быть самым большим подводным аппаратом из когда-либо построенных. Эта таинственная подводная лодка якобы будет иметь X-образные рули для малозаметности, торпедные аппараты и возможные буксируемые гидролокационные установки. Это позволит осуществлять противокорабельные атаки, минировать и даже потенциально разворачивать силы специальных операций, не говоря уже о ее потенциале для ведения боевых действий на морском дне.

"Боевые действия на морском дне — на самом деле является основным аспектом этих систем", — подчеркивают аналитики.

Издание отмечает, что Китай стремится конкурировать с армией Соединенных Штатов и, возможно, подвинуть ее с первого места мировых армий.

Программы XLUUV Китая

В основе китайской программы XLUUV лежат разнообразные модели с передовыми возможностями, разработанные для конкретных миссий.

Серия UUV-300, включая варианты CB и CD, вооружена до четырех легких торпед, может идти со скоростью 12 узлов, способна развертывать донные мины EM-12 и потенциально может иметь ракеты вертикального запуска.

Серия HSU-001 предоставляет приоритет разведывательному наблюдению с вертикальными и горизонтальными двигателями для точного маневрирования.

Серия AJX002, самая новая, имеет насосно-реактивные двигатели и модульную конструкцию для легкой транспортировки и развертывания с помощью кранов.

Китайские XLUUV являются контейнеровозными, что повышает их скорость развертывания. Некоторые аналитики опасаются, что будущие варианты будут включать ядерный двигатель.

"Пекин последовательно демонстрировал дальновидность, инновации и инициативность, разрабатывая свою стратегию модернизации и готовясь бросить вызов Соединенным Штатам. Можно надеяться, что Пентагон сможет переключить свое внимание с громоздких, дорогих, сложных в строительстве пилотируемых систем на воздушные и морские беспилотники — пока не поздно", — резюмирует National Interest.

