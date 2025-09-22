Похож на "торпеду" AJX002 Китая: какие цели подводного дрона "Толока" в Крыму и портах РФ

Подводный дрон "Толока" Украины способен дважды пересечь Черное море, перевозя полезный груз весом 5 тонн. Устройство более защищено, чем морские надводные дроны, и может добраться до Крымского моста. Некоторые характеристики нового беспилотника перекликаются с аналогами Китая и США.

Related video

Обычные морские дроны более уязвимы для ударов врага, чем те, которые двигаются на глубине, пояснил капитан 1-го ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко в разговоре с УНИАН. ВС РФ у берегов Крыма используют катера "Грачонок" или "Раптор", которые обнаруживают беспилотники на поверхности воды. Впрочем, подводные дроны "Толока", различные варианты которого имеют размеры от 2,5 до 12 м, движутся на глубине, поэтому могут донести полезный груз, например, взрывчатку, к Крымскому мосту. Фокус собрал информацию о новейшем подводном дроне "Толока", который вскоре могут получить Вооруженные силы Украины.

Дрон "Толока" — возможности и цели

Рыженко озвучил возможности дрона "Толоки" и проанализировал их с точки зрения целей и потребностей Украины. Замечается, что не ясно, зачем делать подводный беспилотник, способный проплыть 2 тыс. км, уточнил специалист. 2 тыс. км — это расстояние от Одессы до Порт-Саида в Египте. Зато более интересны меньшие расстояния: например, от Одессы до порта в Стамбуле — около 100 км, и это достижимо для самого маленького варианта "Толоки" (2,5 м длина и 100 км дальность). Кроме того, оптимальный вариант подводного дрона для нужд Украины, — длина 4–6 м, запас хода 1600 км (до Крымского моста и обратно), грузоподъемность — 500 кг, сказал Рыженко.

Эксперт озвучил три направления применения дрона "Толока".

Подводный аппарат способен действовать против подводных лодок ВС РФ, которые угрожают Украине и пока оставались почти недосягаемыми (взорвали субмарину "Ростов-на-Дону"). Российские стратегические военные объекты, в частности Крымский мост. Минирование портов, которое будет мешать военным кораблям выходить в море для пусков ракет и других операций против Украины. Подводные дроны могут выполнять спасательные миссии, если произошел инцидент на глубине и далеко в море.

"Толока" и подводный беспилотник AJX002 КНР — сходство и различие

Фокус обратил внимание на модели подводных дронов, которые 3 сентября Китай показал на военном параде. Аналитики выделили беспилотное подводное устройство AJX002, отличающееся размерами и вероятными характеристиками. Если сравнить новейшую китайскую "торпеду" с "Толокой", то видим, что украинское изобретение несколько уступает китайскому аналогу, но по масштабу замысла они похожи.

Характеристики AJX002 и "Толока":

физические размеры — китайский AJX002 имеет длину 18–20, диаметр — 1–1,5 м, украинский "Толока": длина — 12 м, диаметр — до 1,5;

дальность — у Китая около 1 900 км (по оценкам "Милитарного", дрон похож на проект Hugin Endurance Норвегии), у Украины — заявленная дальность около 2 000 км;

грузоподъемность — мировые аналоги могут везти полезный груз (например, мины для дистанционного минирования акватории или оборудование для разведки) весом до 8 тонн. О сходстве между Echo Voyage/Orca (Boeing, США) и китайским изделием написали на портале Army Recognition. Заявленная грузоподъемность "Толоки" TLK-1000 — до 5 тонн (есть и меньшие версии).

История дрона "Толока"

Отметим, впервые о дроне "Толока" Фокус писал в мае 2023 года. Портал Navsl News рассказал, что речь идет о первой модели Toloka TLK-150 длиной 2,5 м. Аналитики портале исследовали фото устройства и объяснили, что имеет высокую маневренность и похож на западные аналоги. Также речь шла о других моделях, TLK-400 и TLK-1000, с большей дальностью и нагрузкой: детали разработок не обнародовались, также не было ясно, начали ли производство и есть ли рабочая модель.

Дрон "Толока" — размеры и модели Toloka TLK-150, TLK-400, TLK-1000 — размеры и модели Toloka TLK-150, TLK-400, TLK-1000 Фото: Милитарный

Через два года, в 2025, появилась более подробная информация о новой украинской разработке. В частности, 19 сентября подводный дрон "Толока" показали во Львове посреди футбольного поля: Генштаб подтвердил, что речь идет о настоящем изделии с новыми возможностями. На презентации в феврале 2025 года производители показали двухметровый подводный дрон и сообщили, что он может нести груз 50 кг.

Напоминаем, 20 августа на портале National Interest рассказали о возможности Китая вести подводные бои.