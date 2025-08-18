Напоминает 20-метровые торпеды "Посейдон": Китай показал неизвестное морское оружие (фото)

В Китае во время репетиции военного парада на улицах Пекина показали новое оружие, которое везли на 20-метровом грузовике. Сначала оружие показалось похожим на ядерную торпеду "Посейдон" Российской Федерации. Впрочем, позже выяснили, что речь идет о новейшем морском дроне, который до сих пор никто не видел.

Репетиция парада состоялась в Пекине вечером 17 августа, рассказали на портале South China Morning Post (SCMP). По улицам провезли гиперзвуковые противокорабельные ракеты, межконтинентальные баллистические ракеты, лазерное оружие, беспилотники различных типов, бронетехнику нового поколения. Среди прочего, заметили трейлер, который вез 20-метровый образец оружия.

В сети опубликовали несколько фото нового оружия Китая, сделанное с разных ракурсов. Указывается, что это может быть сверхбольшой беспилотный подводный аппарат AJX002, похожий на ядерную российскую торпеду "Посейдон", говорится в статье.

Оружие Китая — как выглядит подводный дрон AJX002 Оружие Китая — как выглядит подводный дрон длиной 20 м Фото: X (Twitter)

Оружие Китая — что известно об AJX002

На портале Naval News описали физические характеристики, которые имеет новое оружие Китая. Указывается, что речь идет о сверхбольших беспилотных подводных аппаратах (XLUUV), на производстве которых сосредоточился Китай. Китайские инженеры создали два вида подводных беспилотников, которые имеют размеры 18-20 метров и несколько похожи на "торпеды с насосно-реактивным двигателем" — т. е, на торпеды "Посейдон" ВС РФ. При этом аналитики объяснили, что есть определенная сложность в объединении безэкипажного дрона и ракеты с ядерной установкой, говорится в статье.

Оружие Китая — сравнение дрона AJX002 и таинственного устройства Фото: Naval News

Тем временем по фото из сети на Naval News определили определенные характеристики шести экземпляров оружия Китая, которые фигурировали на репетиции парада:

AJX002 — четыре устройства, длина 18-20 м, диаметр 1-1,5 м. Особенности конструкции — есть четыре крепления, с помощью которых устройство опускают в воду. На Defense Express уточнили, что катера, вероятно, будут стартовать самостоятельно, а не через торпедный аппарат;

аналоги AJX002, которые были скрыты брезентом, — два устройства длина 18-20, диаметр — 2-3 м. Заметили две мачты на корме, насос-форсажер и руль в форме "X".

Аналитики отметили, что, вероятно, 3 сентября мир увидит оружие Китая, которое так старательно прячут под брезентом.

"Китай инвестирует в XLUUV в масштабах, которые не имеют себе равных среди других военно-морских сил, и теперь наконец готов показать это миру", — подытожили на Naval News.

Отметим, Фокус писал о российских торпедах "Посейдон", на которые несколько похоже подводное оружие Китая. Торпеду называют "оружием Судного дня", поскольку она способна нести ядерную боеголовку мощностью 100 мегатонн. В 2023 году российское командование заявило, что поставило данный вид оружия на боевое дежурство.

Напоминаем, 13 августа на портале SCMP рассказали об оружии Китая, способном сбивать спутники.