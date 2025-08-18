Нагадує 20-метрові торпеди "Посейдон": Китай показав невідому морську зброю (фото)

У Китаї під час репетиції військового параду на вулицях Пекіна показали нову зброю, яку везли на 20-метровій вантажівці. Спершу зброя видалась схожою на ядерну торпеду "Посейдон" Російської Федерації. Втім, згодом з'ясували, що ідеться про новітній морський дрон, який доти ніхто не бачив.

Репетиція параду відбулась у Пекіні надвечір 17 серпня, розповіли на порталі South China Morning Post (SCMP). Вулицями провезли гіперзвукові протикорабельні ракети, міжконтинентальні балістичні ракети, лазерну зброю, безпілотники різних типів, бронетехніку нового покоління. Серед іншого, помітили трейлер, який везла 20-метровий зразок зброї.

У мережі опублікували кілька фото нової зброї Китаю, зроблену з різних ракурсів. Вказується, що це може бути надвеликий безпілотний підводний апарат AJX002, схожий на ядерну російську торпеду "Посейдон", ідеться у статті.

Зброя Китаю - як виглядає підводний дрон AJX002 Зброя Китаю - як виглядає підводний дрон довжиною 20 м Фото: X (Twitter)

Зброя Китаю — що відомо про AJX002

На порталі Naval News описали фізичні характеристики, які має нова зброя Китаю. Вказується, що ідеться про надвеликі безпілотні підводні апарати (XLUUV), на виробництві яких зосередився Китай. Китайські інженери створили два види підводних безпілотників, які мають розміри 18-20 метрів та дещо схожі на "торпеди з насосно-реактивним двигуном" — тобто на торпеди "Посейдон" ЗС РФ. При цьому аналітики пояснили, що є певна складність в об'єднанні безекіпажного дрона та ракети з ядерною установкою, ідеться у статті.

Зброя Китаю - порівняння дрона AJX002 та таємничого пристрою Фото: Naval News

Тим часом по фото з мережі на Naval News визначили певні характеристики шести екземплярів зброї Китаї, які фігурували на репетиції параду:

AJX002 — чотири пристрої, довжина 18-20 м, діаметр 1-1,5 м. Особливості конструкції — є чотири кріплення, за допомогою яких пристрій опускають у воду. На Defense Express уточнили, що катери, ймовірно, стартуватимуть самостійно, а не через торпедний апарат;

аналоги AJX002, які були приховані брезентом, — два пристрої довжина 18-20, діаметр — 2-3 м. Помітили дві щогли на кормі, насос-форсажер та кермо у формі "X".

Аналітики наголосили, що, ймовірно, 3 вересня світ побачить зброю Китаю, яку так старанно ховають під брезентом.

"Китай інвестує в XLUUV у масштабах, які не мають собі рівних серед інших військово-морських сил, і тепер нарешті готовий показати це світові", — підсумували на Naval News.

Зазначимо, Фокус писав про російські торпеди "Посейдон", на які дещо схожа підводна зброя Китаю. Торпеду називають "зброєю Судного дня", оскільки вона здатна нести ядерну боєголовку потужністю 100 мегатонн. У 2023 році російське командування заявило, що поставило даний вид зброї на бойове чергування.

Нагадуємо, 13 серпня на порталі SCMP розповіли про зброю Китаю, здатну збивати супутники.