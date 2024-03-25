Боєголовка судного дня: що відомо про російську ядерну торпеду "Посейдон" (інфографіка)

Торпеда "Посейдон" — це безпілотний підводний апарат, який може нести ядерний заряд потужністю 100 мегатонн. Зброя призначена для масового вбивства людей і зараження прибережних територій радіацією.

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Ядерна торпеда "Посейдон" — ядерна зброя, якою Росія погрожує Заходу, щоб ті відмовилися від допомоги Україні. Фокус розібрався, що про неї відомо і наскільки вона небезпечна.

Як пише портал "Еспресо", ще за часів СРСР у Москві хотіли створити гігантську торпеду, завдовжки 23,5 метра та вагою 40 тонн. Зброя мала нести термоядерний заряд до берегів США. Проєкт 1949-1954 років був закритий.

Повідомляється, що до ідеї повернулися в 1960-х роках під час перегонів ядерних озброєнь. У СРСР було створено АН602, яку також називали "цар-бомбою" потужністю в 58,6 мегатонни. Пізніше виникла ідея зробити її підводний варіант. Така зброя мала викликати велику хвилю і знищити прибережні регіони ворога.

Видання пише, що фізик-ядерник Андрій Сахаров сам носився з ідеєю створення такої торпеди. Однак він розумів, що знищення портів цією зброєю спричинить велику кількість людських жертв. Від проєкту відмовилися нібито через велику жорстокість. Щоправда, справжньою мотивацією СРСР могли бути не надто вдалі випробування.

У матеріалі йдеться про те, що вже 2010 року в Російській Федерації повернулися до проєкту. А через 5 років президент РФ Володимир Путін презентував нову морську доктрину. Ще через кілька місяців у ЗМІ нібито випадково стався витік презентації системи "Устав-6". Так, журналісти показали текст призначення зброї:

"Ураження важливих об'єктів економіки противника в районі узбережжя і заподіяння гарантованого неприйнятного збитку території країни шляхом створення зон великого радіоактивного зараження, непридатних до здійснення в цих зонах військової, господарсько-економічної та іншої діяльності протягом тривалого часу".

За словами журналістів, у 2018 році Пентагон визнав розробку РФ нової міжконтинентальної підводної ядерної автономної торпеди. Того ж року в Кремлі вирішили провести національне голосування щодо назви зброї масового ураження. Крім "Посейдона" популярними варіантами були "Аврора" і "Прибій", а також "Лунтик" і "Ватник". Після РФ регулярно почала повідомляти про успішні випробування "Посейдона", хоча документальних підтверджень цим випробуванням немає.

Чим небезпечна торпеда "Посейдон"

Як розповів старший аналітик Національного інституту публічної політики, колишній високопоставлений чиновник Пентагону Марк Шнайдер, озброєння такого роду можна назвати найбільшою ядерною зброєю в історії. "Посейдон" призначений для масового вбивства мирних жителів і зараження територій радіацією.

Повідомляється, що сам "Посейдон" являє собою безпілотний підводний апарат, у якого необмежений запас ходу. Про нього дуже мало офіційної інформації. Довжина торпеди становить 20 метрів, а дальність дії обмежена тільки терміном служби ядерного палива.

У матеріалі йдеться, що носіями Посейдону є:

підводний човен "Бєлгород";

підводний човен "Хабаровськ",

підводний човен "Ульяновськ.

Щоправда, як повідомляється, "Хабаровськ" і "Ульяновськ" перебувають на стадії будівництва. А ось "Бєлгород" був спущений на воду ще 2019 року. Передбачається, що він має носити 6 торпед "Посейдон".

"Бєлгород", як пишуть журналісти, вже називають найбільшою субмариною у світі. Так, згідно з офіційною інформацією, довжина корпусу становить 184 метри, екіпаж складається зі 110 осіб. Підводний човен може рухатися зі швидкістю 32 вузли або 59 кілометрів на годину.

Що стосується "Посейдона", то ця торпеда, як повідомляється, містить ядерний заряд потужністю 100 мегатонн. Це еквівалент 55 ядерних бомб, скинутих американцями на японське місто Хіросіма 1945 року.

Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів журналістам, що якщо 100-мегатонна бомба вибухне в місті, то утвориться кілометровий радіус зони ураження. У цій зоні все перетвориться на пару "на молекулярному рівні".

Повідомляється, що за допомогою удару такої потужності можна знищити Нью-Йорк або Лос-Анджелес. На місці вибуху утвориться кратер глибиною 430 метрів і діаметром 3,5 кілометра. Навіть на відстані 64 кілометри від епіцентру вибуху люди отримають опіки третього ступеня. Це гарантує для них повільну смерть протягом доби.

Ба більше, як пише видання, вибух призведе до дуже великого радіаційного забруднення. За попутним вітром дозу опромінення в 1000 рад (для отримання променевої хвороби першого ступеня вистачить удесятеро менше) отримають за 500 кілометрів від епіцентру вибуху.

Ще 2020 року тодішній помічник держсекретаря США з питань міжнародної безпеки та нерозповсюдження Крістофер Форд заявив, що "Посейдони" потрібні, щоб затопити прибережні міста США радіоактивними цунамі. Таке ураження може на довгі роки виключити прибережні райони країни з економічного обігу, а жертвами застосування зброї стануть мільйони людей.

Повідомляється, що технічні характеристики торпеди "Посейдон" такі:

Довжина — до 20 м;

Діаметр — 1,8 м;

Маса — до 100 тонн;

Корпус — з титанового сплаву, вкритий шумоізолюючою гумовою оболонкою;

Боєзаряд — до 100 мегатонн у тротиловому еквіваленті;

Глибина занурення — від 1 км;

Швидкість — близько 100 вузлів (185 км/год).

Характеристики торпеди "Посейдон" Фото: Еспресо

Наскільки реальна загроза "Посейдона"

Як зазначили у виданні Defense Express, росіяни люблять заявляти про випробування так званої "суперзброї" ще до моменту виготовлення самих ракет. Наразі ж торпеди, які мають бути вже виготовлені, не можуть бути носіями ядерних боєголовок, адже їх просто немає.

Як зазначило видання Tne Drive, це навіть визнали в Міністерстві оборони Росії. Тож торпеди, можливо, використовуватимуть лише для нових тестувань.

"Показово, що РФ намагалася залякати НАТО вкиданнями про те, що на черговий етап випробувань у Карське море вийшла субмарина "Бєлгород", і під час цих випробувань обов'язково відбудеться пуск цих "Посейдонів", кожен із яких начебто несе боєзаряд у 2 мегатонни. Але спочатку це вкидання було дезавуйовано. А тепер ще й виявилося, що ніякого "Посейдона" як готового до застосування носія ядерної зброї — досі не існує в природі. Відповідно, реальні характеристики цього "виробу" досі перевірку не пройшли", — йдеться у статті Defense Express.

Також у 2018 році вийшла стаття американського дослідника підводного флоту Саттона, в якій ідеться, що США і НАТО цілком можуть протидіяти новій російській зброї.

А ось журналіст Девід Гемблінг, який спеціалізується на технологіях і обороні, говорив виданню Euronews, що створити цунамі за допомогою ядерної зброї не так легко. Щоб втілити в життя цей "план", буде потрібна дуже велика кількість енергії. Навіть більша, ніж виникає після ядерного вибуху.

Нагадаємо, науковий співробітник інституту ООН з вивчення проблем роззброєння і проєкту ядерного озброєння Росії Павло Подвиг розповів, що Росія може підтримувати свою ядерну зброю в робочому стані. За його словами, надійність ядерних систем Росії перебуває на рівні 95-98%. Це ж стосується стану боєзарядів.