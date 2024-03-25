Боеголовка судного дня: что известно о российской ядерной торпеде "Посейдон" (инфографика)

Торпеда "Посейдон" — это беспилотный подводный аппарат, который может нести ядерный заряд мощностью 100 мегатонн. Оружие предназначено для массового убийства людей и заражения прибережных территорий радиацией.

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Ядерная торпеда "Посейдон" — ядерное оружие, которым Россия угрожает Западу, чтобы те отказались от помощи Украине. Фокус разобрался, что о нем известно и насколько оно опасно.

Как пишет портал "Еспресо", еще во времена СССР в Москве хотели создать гигантскую торпеду, длинной 23,5 метра и весом 40 тонн. Оружие должно было нести термоядерный заряд к берегам США. Проект 1949-1954 годов был закрыт.

Сообщается, что к идее вернулись в 1960-х годах во время гонки ядерных вооружений. В СССР была создана АН602, которую также называли "царь-бомбой" мощностью в 58,6 мегатонны. Позже возникла идея сделать ее подводный вариант. Такое оружие должно было вызвать большую волну и уничтожить прибережные регионы врага.

Издание пишет, что физик-ядерщик Андрей Сахаров сам носился с идеей создания такой торпеды. Однако он понимал, что уничтожение портов этим оружием повлечет за собой большое количество человеческих жертв. От проекта отказались якобы из-за большой жестокости. Правда, настоящей мотивацией СССР могли быть не слушком удачные испытания.

В материале говорится, что уже в 2010 году в Российской Федерации вернулись к проекту. А через 5 лет президент РФ Владимир Путин презентовал новую морскую доктрину. Еще через несколько месяцев в СМИ якобы случайно произошла утечка презентации системы "Устав-6". Так, журналисты показали текст назначения оружия:

"Поражение важных объектов экономики противника в районе побережья и причинение гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания зон большого радиоактивного заражения, непригодных к осуществлению в этих зонах военной, хозяйственно-экономической и другой деятельности в течение длительного времени".

По словам журналистов, в 2018 году Пентагон признал разработку РФ новой межконтинентальной подводной ядерной автономной торпедой. В том же году в Кремле решили провести национальное голосование по названию оружия массового поражения. Кроме "Посейдона" популярными вариантами были "Аврора" и "Прибой", а также "Лунтик" и "Ватник". После РФ регулярно начала сообщать об успешных испытаниях "Посейдона", хотя документальных подтверждений этим испытаниям нет.

Чем опасна торпеда "Посейдон"

Как рассказал старший аналитик Национального института публичной политики, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Марк Шнайдер, вооружение такого рода можно назвать крупнейшим ядерным оружием в истории. "Посейдон" предназначен для массового убийства мирных жителей и заражения территорий радиацией.

Сообщается, что сам "Посейдон" представляет собой беспилотный подводный аппарат, у которого неограниченный запас хода. О нем очень мало официальной информации. Длина торпеды составляет 20 метров, а дальность действия ограничена только сроком службы ядерного топлива.

В материале говорится, что носителями посейдона являются:

подлодка "Белгород";

подлодка "Хабаровск",

подлодка "Ульяновск.

Правда, как сообщается, "Хабаровск" и "Ульяновск" находятся на стадии строительства. А вот "Белгород" был спущен на воду еще в 2019 году. Предполагается, что он должен носить 6 торпед "Посейдон".

"Белгород", как пишут журналисты, уже называют самой большой субмариной в мире. Так, согласно официальной информации, длина корпуса составляет 184 метра, экипаж состоит из 110 человек. Подлодка может двигаться со скоростью 32 узла или 59 километров в час.

Что касается "Посейдона", то это торпеда, как сообщается, содержит ядерный заряд мощностью 100 мегатонн. Это эквивалент 55 ядерных бомб, сброшенных американцами на японский город Хиросима в 1945 году.

Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал журналистам, что если 100-мегатонная бомба взорвется в городе, то образуется километровый радиус зоны поражения. В этой зоне все превратится в пар "на молекулярном уровне".

Сообщается, что с помощью удара такой мощности можно уничтожить Нью-Йорк или Лос-Анджелес. На месте взрыва образуется кратер глубиной 430 метров и диаметром 3,5 километра. Даже на расстоянии 64 километра от эпицентра взрыва люди получат ожоги третьей степени. Это гарантирует для них медленную смерть в течение суток.

Более того, как пишет издание, взрыв приведет к очень большому радиационному загрязнению. При попутном ветре дозу облучения в 1000 советов (для получения лучевой болезни первой степени хватит в десять раз меньше) получат в 500 километрах от эпицентра взрыва.

Еще 2020 году тогдашний помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофер Форд заявил, что "Посейдоны" нужны, чтобы затопить прибрежные города США радиоактивными цунами. Такое поражение может на долгие годы исключить прибрежные районы страны из экономического оборота, а жертвами применения оружия станут миллионы человек.

Сообщается, что технические характеристики торпеды "Посейдон" следующие:

Длина – до 20 м;

Диаметр – 1,8 м;

Масса – до 100 тонн;

Корпус – из титанового сплава, покрытый шумоизолирующей резиновой оболочкой;

Боезаряд – до 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте;

Глубина погружения – от 1 км;

Скорость – ок. 100 узлов (185 км/ч).

Характеристики торпеды "Посейдон" Фото: Еспресо

Насколько реальна угроза "Посейдона"

Как отметили в издании Defense Express, россияне любят заявлять об испытаниях так называемого "супероружия" еще до момента изготовления самих ракет. Сейчас же торпеды, которые должны быть уже изготовлены, не могут быть носителями ядерных боеголовок, ведь их просто нет.

Как отметило издание Tne Drive, это даже признали в Министерстве обороны России. Поэтому торпеды, возможно, будут использовать только для новых тестирований.

"Показательно, что РФ пыталась запугать НАТО вбросами о том, что на очередной этап испытаний в Карское море вышла субмарина "Белгород" и во время этих испытаний обязательно состоится пуск этих "Посейдонов", каждый из которых вроде бы несет боезаряд в 2 мегатонны. Но изначально этот вброс был дезавуирован. А теперь еще и оказалось, что никакого "Посейдона" как готового к применению носителя ядерного оружия — до сих пор не существует в природе. Соответственно, реальные характеристики этого "изделия" до сих пор проверку не прошли", — говорится в статье Defense Express.

Также в 2018 году вышла статья американского исследователя подводного флота Саттона, в которой говорится, что США и НАТО вполне могут противодействовать новому российскому оружию.

А вот журналист Дэвид Хэмблинг, специализирующийся на технологиях и обороне говорил изданию Euronews, что создать цунами с помощью ядерного оружия не так легко. Чтобы воплотить в жизнь этот "план", потребуется очень большое количество энергии. Даже больше, чем возникает после ядерного взрыва.

Напомним, научный сотрудник института ООН по изучению проблем разоружения и проекта ядерного вооружения России Павел Подвиг рассказал, что Россия может поддерживать свое ядерное оружие в рабочем состоянии. По его словам, надежность ядерных систем России находится на уровне 95-98%. Это же касается состояния боезарядов.