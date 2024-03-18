"Мало никому не покажется": в каком состоянии находится ядерное оружие РФ, — эксперт (видео)

Как рассказал старший научный сотрудник института ООН Павел Подвиг, адежность ядерных систем России находится на уровне 95-98%. Это же касается состояния боезарядов.

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Россия может поддерживать свое ядерное оружие в рабочем состоянии. Запад боится и не хочет это проверять. Об этом в комментарии "24 каналу" рассказал старший научный сотрудник института ООН по изучению проблем разоружения и проекта ядерного вооружения России Павел Подвиг.

По его словам, в РФ разработкой ядерное оружие занимаются подразделения государственной компании "Росатом". А вот за эксплуатацию боезарядов отвечает 12 главное управление Минобороны России. Этот институт был сформирован еще в 1940-1950-х годах.

"Ядерный арсенал, а именно ядерные части и боезаряды, поддерживаются в рабочем состоянии и в надлежащей готовности. Традиция ответственного отношения к содержанию ядерного оружия существует, и особых сомнений в этом нет", — сказал эксперт.

По словам Подвига, можно допускать, что ядерное оружие, как и любая другая система, подвержена различным неисправностям. Нет уверенности в том, что оно будет работать хорошо. Однако надежность ядерных систем России находится на уровне 95-98%. Это же касается состояния боезарядов.

"Даже если представить, что этот показатель будет 50% или даже 25%, то мало никому не покажется. Нельзя рассчитывать на то, что какие-то компоненты этой системы окажутся менее надежными, чем можно представить", – сказал Подвиг.

По словам научного сотрудника, на Западе никто не хочет проверить, действительно ли ядерное оружие РФ находится в таком состоянии. Более того, даже при низкой надежности этих систем эффект, который принесет использование ядерного оружия, будет катастрофический.

Павел Подвиг о состоянии ядерного арсенала РФ (смотреть с 13:40)

Напомним, 13 марта президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие. По словам главы Кремля, если США проведут ядерные испытания — Россия пойдет на аналогичный шаг. Применять оружие массового поражения Москва будет при условии возникновения угрозы существованию самой РФ