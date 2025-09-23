Украина показала обновленный морской дрон Magura v7.2: зачем перенесли пулемет (фото)

Во время экспериментальных морских учений в Португалии Украина показала возможности обновленного морского дрона Magura v7.2 и известного ранее беспилотника-носителя ракет Р-73, который участвовал в одной из боевых операций в Крыму. Magura v7.2 несколько отличается от старой версии, поскольку разработчики переместили пулеметную турель в другое место.

Совместные морские учения, к которым присоединились украинские дроны Magura, проводятся в Португалии в рамках НАТО, сообщил OSINTер с ником Defence 360 в соцсети X. Отмечается, что речь идет об Украине, которая не является членом Североатлантического альянса, но имеет экспериментальное оружие для решения актуальных задач на поле боя.

Сообщение о появлении морских дронов Украины появилось в сети 23 сентября. OSINTер объяснил, что устройства увидели на учениях REPMUS25/DYMS25, которые проходят в Португалии, в водах Атлантического океана. Defence 360 объяснил, что речь идет, по его мнению, о Magura v6 — дрон вооружен ракетами, имеет радар, датчики взрывоопасных объектов и другое вооружение.

К сообщению OSINTера прикреплены два фото дрона Magura, на которых можно увидеть все детали украинского морского беспилотника.

Дрон Magura — версия Magura v7.2 на учениях REPMUS25 Фото: Defence 360

Дрон Magura — обновленное вооружение Magura v7.2 на учениях REPMUS25 Фото: Defence 360

REPMUS25/DYMS25 — масштабные учения по беспилотным морским системам, которые 1-21 сентября проводятся в Трое и Сезимбре в Португалии. В учениях принимают участие военно-морские силы стран-членов НАТО, а также производители соответствующих устройств. Цель REPMUS25/DYMS25 — наработать опыт использования морских систем в реальных условиях в Атлантике, написали на портале Dailymare. Участники — ВМС 20 стран альянса, которые предоставили 2 тыс. военных. Параллельно проходят два мероприятия: экспериментальные учения REPMUS25 и маневры НАТО "Динамический мессенджер" (DYMS).

Дрон Magura — что обновили на морском беспилотнике

На портале "Милитарный" изучили фото Magura, который показали в Португалии, и написали, что речь идет об обновленной версии беспилотника — не Magura v7, а Magura v7.2. Аналитики выделили несколько изменений на обновленной модели:

пулеметную турель переместили ближе к носовой части. На "Милитарном" объяснили, почему, вероятно, внесли такие изменения: в предыдущем положении нос катера поднимался во время набора скорости и закрывал обзор при стрельбе;

пусковые ракетные установки переместили с кормы на среднюю часть судна;

выхлопной коллектор для отвода выхлопных газов сместили в другое место на бортах;

камеру подняли выше на мачте, также добавили навигационный радар.

Отмечается, что внесенные изменения могут повлиять на дальность и скорость Magura v7.2, но пока данных об этом нет. Предыдущая версия морского дрона весила 3,4 т, могла достать на расстояние 1 500 км на скорости до 39 узлов (до 72 км/ч). На портале также опубликовали фото предыдущей версии дрона (справа) и нового варианта, чтобы показать смещение пулеметной турели.

Дрон Magura — сравнение новой (слева) и старой (справа) версий Фото: Милитарный

Еще одна модель морских дронов, которую заметили в Португалии, — это неизвестный беспилотник, фигурировавший при атаке Сил обороны на объекты РФ в Крыму в мае 2025 года. Аналитики уточнили, что устройство, кроме ракет Р-73, имеет оптический модуль и навигационный радар. Скриншот видео из Крыма и фото OSINTера с REPMUS25 показали, что речь действительно идет о том же морском дроне.

Дроны Украины — беспилотник с ракетой Р-73 на учениях (слева) и в Крыму (справа) Фото: Милитарный

Отметим, 23 сентября военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что во время удара Сил обороны по Форосу Украина могла использовать морскую платформу. Платформа доставила к берегам Крыма ударные БпЛА, которые и атаковали объекты, закрытые от удара с суши тысячеметровым горным кряжем.

Напоминаем, 22 сентября производители рассказали о подводном дроне "Толока", способном доставить тонну взрывчатки на расстояние около 2 тыс. км.