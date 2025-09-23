Україна показала оновлений морський дрон Magura v7.2: навіщо перенесли кулемет (фото)

Під час експериментальних морських навчань у Португалії Україна показала можливості оновленого морського дрона Magura v7.2 та відомого раніше безпілотника-носія ракет Р-73, який брав участь в одній з бойових операцій в Криму. Magura v7.2 дещо відрізняється від старішої версії, оскільки розробники перемістили кулеметну турель в інше місце.

Спільні морські навчання, до яких долучились українські дрони Magura, проводяться у Португалії у рамках НАТО, повідомив OSINTер з ніком Defence 360 у соцмережі X. Зауважується, що ідеться про Україну, яка не є членом Північноатлантичного альянсу, але має експериментальну зброю для розв'язку актуальних задач на полі бою.

Допис про появу морських дронів України з'явився у мережі день 23 вересня. OSINTер пояснив, що пристрої побачили на навчаннях REPMUS25/DYMS25, які відбуваються у Португалії, у водах Атлантичного океану. Defence 360 пояснив, що ідеться, на його думку, про Magura v6 — дрон озброєний ракетами, має радар, датчики вибухонебезпечних об'єктів та інше озброєння.

До повідомлення OSINTера прикріплено два фото дрона Magura, на яких можна побачити усі деталі українського морського безпілотника.

Дрон Magura - версія Magura v7.2 на навчаннях REPMUS25 Фото: Defence 360

Дрон Magura - оновлене озброєння Magura v7.2 на навчаннях REPMUS25 Фото: Defence 360

REPMUS25/DYMS25 — масштабні навчання з безпілотних морських систем, які 1-21 вересня проводяться у Трої та Сезімбрі в Португалії. У навчаннях беруть участь військово-морські сили країн-членів НАТО, а також виробники відповідних пристроїв. Мета REPMUS25/DYMS25 — напрацювати досвід використання морських систем у реальних умовах в Атлантиці, написали на порталі Dailymare. Учасники — ВМС 20 країн альянсу, які надали 2 тис. військових. Паралельно відбуваються два заходи: експериментальні навчання REPMUS25 та маневри НАТО "Динамічний месенджер" (DYMS).

Дрон Magura — що оновили на морському безпілотнику

На порталі "Мілітарний" вивчили фото Magura з Португалії і написали, що ідеться про оновлену версію безпілотника — не Magura v7, а Magura v7.2. Аналітики виділили кілька змін на оновленій моделі:

кулеметну турель перемістили ближче до носової частини. На "Мілітарному" пояснили, чому, ймовірно, внесли такі зміни: у попередньому положенні ніс катера підіймався під час набирання швидкості й закривав огляд при стрільбі;

пускові ракетні установки перемістили з корми на середню частину судна;

вихлопний колектор для відведення вихлопних газів змістили в інше місце на бортах;

камеру підняли вище на щоглі, також додали навігаційний радар.

Зауважується, що внесені зміни можуть вплинути на дальність та швидкість Magura v7.2, але поки даних про це немає. Попередня версія морського дрона важила 3,4 т, могла дістати на відстань 1 500 км на швидкості до 39 вузлів (до 72 км/год). На порталі також опублікували фото попередньої версії дрона (справа) та нового варіанта, щоб показати зміщення кулеметної турелі.

Дрон Magura - порівняння нової (зліва) та старої (справа) версій Фото: Мілітарний

Ще одна модель морських дронів, яку помітили у Португалії, — це невідомий безпілотник, який фігурував під час атаки Сил оборони на об'єкти РФ в Криму у травні 2025 року. Аналітики уточнили, що пристрій, крім ракет Р-73, має оптичний модуль та навігаційний радар. Скриншот відео з Криму та фото OSINTера з REPMUS25 показали, що ідеться дійсно про той самий морський безпілотник.

Дрони України - безпілотник з ракетою Р-73 на навчаннях (зліва) та в Криму (справа) Фото: Мілітарний

Зазначимо, 23 вересня військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що під час удару Сил оборони по Форосу Україна могла використати морську платформу. Платформа доставила до берегів Криму ударні БпЛА, які й атакували об'єкти, закриті від удару з суші тисячометровим гірським кряжем.

Нагадуємо, 22 вересня виробники розповіли про підводний дрон "Толока", здатний доставити тонну вибухівки на відстань близько 2 тис. км.