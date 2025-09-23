Могли атакувати Форос з моря: експерт розповів, чого боїться РФ після ударів по Криму

Вибухи в Криму поруч з Форосом та "віп-дачами ФСБ" могли відбутись завдяки комбінованій атаці України, у якій використовувались різні види дронів. Зокрема, морські безпілотники могли привезти ударні, які й поцілили по військових об'єктах росіян, пояснив військовий експерт, полковник запасу Владислав Селезньов.

Росіяни почали "нервувати", бачачи, як у Криму вибухають засоби ППО та важливі будівлі у Форосі, пояснив Селезньов у ефірі "Українського радіо". Подібна реакція говорить про те, що удар був болісним, хоч поки й немає підтверджень, по чому саме влучили та з якими наслідками.

Експерт уточнив, що на дачах у Форосі дійсно збираються російські топчиновники, які там відпочивають, попри загрози з боку України. Державні дачі РФ розміщені у Форосі, Оливі, Оползневому, Санаторному, і ці пункти зосередження командного складу є законними цілями. Втім, на думку Селезньова, варто звернути увагу на те, як саме організували повітряну атаку. Зокрема, з півночі цей регіон закривають гірська гряда висотою близько 1 000 м, тобто наліт дронів з суші мав би проблеми. Тому, вважає експерт, спецоперацію провели із застосуванням морських безпілотних платформ, які привезли ударні дрони під берег Форосу.

"Чи можна виключати в варіанти, щоб завдали удар з моря? Я б не став би. А це значить, що ми знов використовуємо багатокомпонентний підхід, тобто доставляємо дрони за допомогою морських платформ, з яких потім в повітря здіймаються відповідні дрони", — заявив Селезньов.

Експерт також нагадав, що днями відбулась атака на військовий об'єкт РФ у Алушті: під ударом міг опинитись один з пунктів управління дальнім космічним зв'язком та системою ГЛОНАСС. Тобто Україна не діє хаотично, а систематично вибиває "усі вагомі, важливі — військові, військово-політичні, оборонні і промислові об'єкти", і це "заскочує зненацька окупантів".

Крім того, Селезньов ознайомився з реакцією росіян у соцмережах і побачив там "буквально вой". З'ясувалось, що окупанти стурбовані регулярними ударами України, які спрямовані на "руйнацію ворожого наступального потенціалу". Особливі хвилювання виникли через географію атак — південний захід Криму, тобто район Чорноморська, військові об'єкти біля Євпаторії, Саків, Севастополя. На думку Селезньова, РФ боїться висадки українського морського десанту.

"Тобто російські збройні сили буквально нервують через те, що українська армія продовжує системно руйнувати елементи протиповітряної та протиракетної оборони в Криму. В такий спосіб ворог вважає, що ми готуємося для проведення масштабної операції з висадки морського десанту", — сказав він.

Вибухи в Криму — деталі

Зазначимо, в ніч на 21 на 22 вересня у Криму пролунали вибухи у районі Фороса на південному узбережжі. У соцмережах з'явились кадри зі спалахами у районі місць відпочинку представників російської влади. Окупаційна адміністрація підтвердила атаку і те, що є поранені, але справжні деталі не оприлюднювалась. Тим часом росЗМІ написали, що під ударом міг опинитись так званий керівник російської адміністрації окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо.

Нагадуємо, 22 березня ГУР Міноборони розповіло про спецоперацію підрозділу "Примари", які підірвали в Криму два літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" (з обладнанням для виявлення підводних човнів) і вертоліт Мі-8. Водночас, у мережі з'явились деталі про новий український підводний дрон "Толока", який може принести тонну вибухівки до Кримського мосту.