"На дереві фюзеляж": у соцмережах з'явилося відео результату роботи ГУР щодо авіації росіян у Криму

На відео видно один згорілий вертоліт Мі-8, другий стоїть трохи вдалині. А голос за кадром розповідає, як залишки від іншої авіатехніки розкидало територією.

Вранці 22 вересня ГУР МО повідомили про успішну атаку на аеродром в окупованому Криму, коли було знищено два літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" і вертоліт Мі-8. А вже за кілька годин з'явилося відео на одному з Telegram-каналів, де наочно демонструються результати атаки.

"Знову жахнули по Криму. Мінус вертольоти і ще дещо, написати не можу. ППО немає і РЛС теж до одного місця", — йдеться в повідомленні.

На відео чоловік показує згорілий гелікоптер Мі-8, ще один, на якому немає видимих ушкоджень, а потім заявляє, що територією розкидані деталі й іншої авіатехніки. У якийсь момент він повідомляє, що фюзеляж "застряг на дереві".

Нагадаємо, ГУР МО України повідомляли, що провели операцію в ніч на 22 вересня 2025 року на території тимчасово окупованого Криму. Було знищено два літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" і багатоцільовий вертоліт Мі-8.

Також 21 вересня в ГУР МО повідомляли про ураження трьох вертольотів Мі-8 і радіолокаційної станції "Небо-У" в окупованому Криму.

А в неділю, 21 вересня, на території санаторію "Форос" у Криму сталися вибухи внаслідок удару безпілотників. За інформацією російських ЗМІ, там неодноразово відпочивав президент РФ Путін, а саме місце називають "дачею ФСБ" або "урядовою будівлею".