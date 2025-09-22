"На дереве фюзеляж": в соцсетях появилось видео результата работы ГУР по авиации россиян в Крыму

На видео виден один сгоревший вертолет Ми-8, второй стоит чуть вдали. А голос за кадром рассказывает, как остатки от другой авиатехники разбросало по территории.

Утром 22 сентября ГУР МО сообщили об успешной атаке на аэродром в оккупированном Крыму, когда были уничтожены два самолета-амфибии Бе-12 "Чайка" и вертолет Ми-8. А уже через несколько часов появилось видео на одном из Telegram-каналов, где наглядно демонстрируются результаты атаки.

Результаты операции ГУР МО в Крыму

"Опять жахнули по Крыму. Минус вертолеты и еще кое-что, написать не могу. ПВО нет и РЛС тоже до одного места", — говорится в сообщении.

На видео мужчина показывает сгоревший вертолет Ми-8, еще один на котором нет видимых повреждений, а потом заявляет, что по территории разбросаны детали и другой авиатехники. В какой-то момент он сообщает, что фюзеляж "застрял на дереве".

Напомним, ГУР МО Украины сообщали, что провели операцию в ночь на 22 сентября 2025 года на территории временно оккупированного Крыма. Были уничтожены два самолета-амфибии Бе-12 "Чайка" и многоцелевой вертолет Ми-8.

Также 21 сентября в ГУР МО сообщали о поражении трех вертолетов Ми-8 и радиолокационной станции "Небо-У" в оккупированном Крыму.

А в воскресенье, 21 сентября, на территории санатория "Форос" в Крыму произошли взрывы в результате удара беспилотников. По информации российских СМИ, там неоднократно отдыхал президент РФ Путин, а само место называют "дачей ФСБ" или "правительственным зданием".