Там отдыхал Путин: ВСУ ударили по санаторию "Форос" в Крыму — есть погибшие

Вооруженные силы Украины атаковали санаторий на полуострове Крым. По информации российских СМИ, там неоднократно отдыхал президент РФ Путин, а само место называют "дачей ФСБ" или "правительственным зданием".

В воскресенье, 21 сентября, на территории санатория "Форос" в Крыму произошли взрывы в результате удара беспилотников. Об этом заявил глава местной администрации Сергей Аксенов, пишет российский "Интерфакс".

По его словам, повреждения получили несколько объектов на территории санатория, а также здание школы в поселке. Предварительно известно примерно о 15 пострадавших, есть погибшие — точное количество уточняется.

На месте происшествия работают экстренные службы, пострадавшим оказывают помощь.

Также сообщается, что из-за падения обломков сбитого дрона вблизи Ялты загорелась сухая трава.

Отметим, что санаторий "Форос" расположен в одноименном поселке, входит в состав Ялтинского городского округа. Заведение было основано в 1941 году, восстановлено после войны в 1945-м. В 2017 году комплекс прошел реконструкцию и сейчас управляется компанией "Парк Форос".

Атака дронов на "Форос" в Крыму

Оккупационные власти заявляют о прилетах по территории санатория, а мониторинговые каналы сообщают о поражении "правительственного здания". В частности, речь идет о том, что это здание является "дачей" ФСБ, где неоднократно отдыхал президент РФ Владимир Путин.

В сети распространяют сообщение, где указано, что 21 сентября "Форос" был закрыт на специальное обслуживание.

ВСУ атаковали "Форос", который был закрыт на спецобслуживание Фото: из открытых источников

Напомним, 21 сентября ГУР нанесло удар по оккупантам в Крыму. Российские оккупационные войска благодаря работе украинских спецназовцев "лишились" трех вертолетов Ми-8 и радиолокационной станции "Небо-У".

В частности, 19 сентября стало известно, что украинские военные с помощью беспилотника уничтожили гигантский радиотелескоп РТ-70, который в прошлом россияне использовали для поддержания связи с космическими аппаратами.