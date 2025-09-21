Там відпочивав Путін: ЗСУ вдарили по санаторію "Форос" у Криму – є загиблі

Збройні сили України атакували санаторій на півострові Крим. За інформацією російських ЗМІ, там неодноразово відпочивав президент РФ Путін, а саме місце називають "дачею ФСБ" або "урядовою будівлею".

Related video

У неділю, 21 вересня, на території санаторію "Форос" у Криму сталися вибухи внаслідок удару безпілотників. Про це заявив очільник місцевої адміністрації Сергій Аксьонов, пише російський "Інтерфакс".

За його словами, пошкоджень зазнали кілька об’єктів на території санаторію, а також будівля школи в селищі. Попередньо відомо приблизно про 15 постраждалих, є загиблі — точна кількість уточнюється.

На місці події працюють екстрені служби, постраждалим надають допомогу.

Також повідомляється, що через падіння уламків збитого дрона поблизу Ялти загорілася суха трава.

Зазначимо, що санаторій "Форос" розташований у однойменному селищі, входить до складу Ялтинського міського округу. Заклад було засновано в 1941 році, відновлено після війни у 1945-му. У 2017 році комплекс пройшов реконструкцію та нині управляється компанією "Парк Форос".

Атака дронів на "Форос" в Криму

Окупаційна влада заявляє про прильоти по території санаторію, а моніторингові канали повідомляють про ураження "урядової будівлі". Зокрема, йдеться про те, що ця будівля є "дачею" ФСБ, де неодноразово відпочивав президент РФ Володимир Путін.

У мережі поширюють допис, де зазначено, що 21 вересня "Форос" був закритий на спеціальне обслуговування.

ЗСУ атакували "Форос", який був закритий на спецобслуговування Фото: з відкритих джерел

Нагадаємо, 21 вересня ГУР нанесло удар по окупантам у Криму. Російські окупаційні війська завдяки роботі українських спецпризначенців "позбулися" трьох гелікоптерів Мі-8 та радіолокаційної станції "Небо-У".

Зокрема, 19 вересня стало відомо, що українські військові за допомогою безпілотника знищили гігантський радіотелескоп РТ-70, який у минулому росіяни використовували для підтримки зв'язку з космічними апаратами.